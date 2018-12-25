Задержанный в Керченском проливе украинский моряк написал письмо из СИЗО

«Условия...можно сказать нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть намного хуже. Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестницам подыматься и спускаться сложно, увы, сильная нагрузка на ноги... Банально не могу ногу лежа вертикально поднять, не хватает сил. Но раньше сил толком не было, чтоб закинуть правую ногу на кровать, уже и руками помогать не надо, иду на поправку», — рассказал в письме моряк. Он отметил, что самое тяжелое в содержании в СИЗО — видеть из окна людей на свободе.





Эйдер написал, что уже сам не верит в освобождение до конца января следующего года. «Понятия не имею, насколько это все затянется, полгода, год... Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного», — сообщил он.





Моряк также рассказал о своих опасениях, что про него и других украинских заключенных «забудут раньше, чем докуришь пачку сигарет». «Не хочется, чтобы про нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Ведь эти люди военные, они служат народу Украины! Хочется, чтобы народ помнил», — заключил он.