Задержанный в Керченском проливе украинский моряк написал письмо из СИЗО

Андрей Эйдер, один из задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков, написал письмо из СИЗО «Матросская тишина». По его словам, условия содержания заключенных «нормальные»: есть холодильник, электрочайник, отопление и книги для досуга. Моряк также рассказал, что после ранения ноги уже может ходить, однако ему пока сложно подниматься и спускаться по лестницам. Эйдер выразил надежду на скорое принятие «политического решения» — согласно письму, он уже не надеется на освобождение до конца января и опасается, что о 24 моряках, находящихся в СИЗО, «забудут раньше, чем докурят пачку сигарет». Фотографию письма опубликовала журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин в Facebook.
«Условия...можно сказать нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть намного хуже. Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестницам подыматься и спускаться сложно, увы, сильная нагрузка на ноги... Банально не могу ногу лежа вертикально поднять, не хватает сил. Но раньше сил толком не было, чтоб закинуть правую ногу на кровать, уже и руками помогать не надо, иду на поправку», — рассказал в письме моряк. Он отметил, что самое тяжелое в содержании в СИЗО — видеть из окна людей на свободе.
Эйдер написал, что уже сам не верит в освобождение до конца января следующего года. «Понятия не имею, насколько это все затянется, полгода, год... Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного», — сообщил он.
Моряк также рассказал о своих опасениях, что про него и других украинских заключенных «забудут раньше, чем докуришь пачку сигарет». «Не хочется, чтобы про нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Ведь эти люди военные, они служат народу Украины! Хочется, чтобы народ помнил», — заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на своей ежегодной пресс-конференции, что украинских моряков посылали в Керченский пролив на смерть. Глава Кремля выразил мнение, что отсутствие смертей при задержании украинских суден «вызвало большое неудовольствие» среди киевских властей, но задачу по поднятию рейтинга Порошенко акция выполнила.
25 ноября Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.