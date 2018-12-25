Новак гарантировал поставки газа в ЕС вне зависимости от соглашения с Украиной

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — ответил Новак на вопрос о том, готова ли российская сторона к сценарию, по которому в декабре 2019 года контракт о транзите российского газа через Украину заключен не будет. Он подчеркнул, что на данный момент такой сценарий считается чисто гипотетическим.





При этом глава Минэнерго отметил, что переговоры по заключению нового договора с украинской стороной продвигаются не так гладко, как могли бы. По его словам, перенос трехсторонних переговоров (России, Украины и Еврокомиссии) по продлению контракта на транзит сам по себе не является значимым — важно то, смогут ли «Газпром» и «Нафтогаз» уладить свои судебные споры, которые затрудняют переговоры, а также то, посчитает ли российская сторона дальнейший транзит через Украину экономически обоснованным.





«В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу», — просуммировал позицию РФ Новак.