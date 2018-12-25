Новак гарантировал поставки газа в ЕС вне зависимости от соглашения с Украиной

Россия обеспечит поставки обговоренных по долгосрочным контрактам объемов газа в Европу даже при отсутствии договоренностей по транзиту с Украиной, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, продолжение транзита через Украину после окончания текущего соглашения в 2019 году будет зависеть от двух факторов: от завершения судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», и от того, будет ли экономически конкурентен украинский маршрут по сравнению с другими методами поставок газа в Европу. Об этом Новак рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».
«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — ответил Новак на вопрос о том, готова ли российская сторона к сценарию, по которому в декабре 2019 года контракт о транзите российского газа через Украину заключен не будет. Он подчеркнул, что на данный момент такой сценарий считается чисто гипотетическим.
При этом глава Минэнерго отметил, что переговоры по заключению нового договора с украинской стороной продвигаются не так гладко, как могли бы. По его словам, перенос трехсторонних переговоров (России, Украины и Еврокомиссии) по продлению контракта на транзит сам по себе не является значимым — важно то, смогут ли «Газпром» и «Нафтогаз» уладить свои судебные споры, которые затрудняют переговоры, а также то, посчитает ли российская сторона дальнейший транзит через Украину экономически обоснованным.
«В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу», — просуммировал позицию РФ Новак.
В Берлине 17 июля прошла встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой участники обговаривали условия транзита российского газа через Украину после истечения нынешнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2019 году. Вопрос далек от полного разрешения, однако представители стран уже согласились, что перейдут на одобренный Еврокомиссией тип контрактов. Приведение украинских структур в соответствие с европейскими стандартами означает, что Киеву придется изменить законодательство и принять новый тарифный кодекс, опирающийся на европейские нормы. Также по стандартам ЕС от «Нафтогаза» будет отделен независимый новый оператор газотранспортной системы.
Главной проблемой для заключения контракта остаются трения между «Газпромом» и «Нафтогазом»: украинский оператор пытается взыскать с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда, принятому в феврале 2018-го. Президент РФ Владимир Путин назвал разрешение конфликта между газовыми компаниями основным условием продления контракта по транзиту газа через Украину. «Газпром» прекратил поставлять газ Украине и отказался платить до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляцию компании по этому решению.