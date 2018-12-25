Эксперты при правительстве негативно оценили проект «суверенного интернета»

Эксперты полагают, что цели, поставленные законопроектом, недостаточно прозрачны. «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — говорится в отзыве. При этом, согласно инициативе, РКН получает значительно расширенные полномочия, в том числе и те, которые уже выполняются другими ведомствами: в частности, «полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета» сейчас закреплены за Федеральной службой безопасности (ФСБ).





Также в тексте отмечается, что у РКН нет методов, которыми предполагается контролировать Сеть. Заявленная в инициативе возможность при необходимости передавать контроль над маршрутизаторами от операторов связи к РКН может привести к неустойчивости работы сетей, поскольку ведомство не обладает необходимыми для этого оборудованием, программным обеспечением и профессиональными кадрами. Предполагаемое законопроектом составление «полных схем сетей» и маршрутизации трафика в них невозможно в принципе по техническим причинам — сети являются постоянно изменяющимися системами, подчеркивают эксперты.





Введение поправок в текущем виде потребует крупных затрат из федерального бюджета: единовременные исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и поддержка реестра точек обмена трафика и расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур с проведением учений может стоить до 25 миллиардов рублей. Помимо этого, операторам связи в случае нарушений в работе сети будет необходимо выплачивать компенсации. Если предусмотреть эти компенсации в бюджете на уровне 10% от объема рынка, то на них будет выделяться 134 миллиарда рублей в год, по оценкам составителей отзыва.





Рабочая группа порекомендовала инициаторам доработать законопроект, уточнив его цель, прояснить угрозы, которым изменения должны противостоять, а также получить заключение правительства о бюджетных тратах. Помимо этого, эксперты считают необоснованным и опасным сосредоточение функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи под контролем Роскомнадзора. Подобное изменение «несет неприемлемые коррупционные риски», отмечают авторы отзыва.