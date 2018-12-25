Ученые обнаружили тепловую аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае

«Дополнительный анализ 10-ти минутных изображений КА «Himawari-8» позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9.50 по местному времени (11 декабря 23.50 GMT)», — сообщается на сайте НИЦ «Планета.





В центре отметили, что при сравнении снимков за 9 и 12 декабря можно отметить значительные изменения в ландшафте возле русла реки Бурея. Согласно информации НИЦ «Планета», на снимке за 12 декабря отсутствует часть вершины сопки, поскольку контур тени на двух снимках разный, а на последней фотографии заметно, что покров земли не имеет на себе растительности. Кроме того, на самой реке заметна вода — ученые предположили, что лед был деформирован падающими горными породами.





«Район схода грунта в Верхнебуреинском районе поставлен на постоянный мониторинг со спутников. Будут отслеживаться ландшафтные изменения... Изменения на реке в части выхода воды мы также увидим по космическим изображениям», — приводит ТАСС слова собеседника в центре. Помимо этого, в НИЦ намерены провести дополнительный анализ, в ходе которого сравнят уже снимки за 12 и 14 декабря. В учреждении пояснили, что все полученные данные будут направлены в компетентные ведомства для оценки влияния сложившейся ситуации на район.





Ранее ряд российских СМИ сообщил, что обрушение сопки в Хабаровском крае было вызвано падением метеорита. Доказательств этой теории на момент публикации не обнаружилось. Одной из основных причин схода большой массы грунта ученые считают оползень из-за малозаметной сейсмоактивности в районе сопки.