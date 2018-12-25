Силуанов: Обсуждение ИПК было отложено из-за реакции на пенсионную реформу

Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — уже готов, но его публичное обсуждение было отложено на 2019 год в связи с реакцией общества на пенсионную реформу. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина также отметил, что перенос публикации законопроекта на следующий год никак не мешает планам правительства запустить ИПК уже в 2020 году.
«Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — приводит слова Силуанова РБК. Вице-премьер отметил, что законопроект о системе ИПК уже готов.
Изначально опубликовать инициативу планировалось еще 9 августа 2018 года, публичное обсуждение предполагалось с 9 по 22 августа, однако в итоге документ так и не был опубликован. В уведомлении о начале разработки законопроекта утверждается, что накопительную систему введут в действие уже в начале 2020 года.
Глава Минфина также заявил, что решения об окончательной дате публикации законопроекта в правительстве еще не принято. «Но мы здесь, что называется, на низком старте, готовы в любой момент уже внести к обсуждению», — уточнил он и добавил, что план по запуску ИПК в 2020 году пока что остается без изменений.
Ранее министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что к 2020 году правительство запустит новую пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Предполагается, что ИПК заменит государственную накопительную систему, взносы в которую были заморожены в 2014 году. По задумке министерства, накопления станут собственностью граждан, а не государства, и россияне сами будет делать взносы в негосударственные пенсионные фонды для формирования будущей пенсии. Забрать накопленные средства каждый сможет после достижения пенсионного возраста, а потом, если захочет, — передать деньги страховым компаниям, которые будут их регулярно выплачивать.
В 2015 году ФОМ провел исследование об отношении россиян к обязательной накопительной пенсии и пенсионным отчислениям в принципе. Выяснилось, что 52% респондентов 1967 года рождения и моложе, подпадающие под заморозку накопительной части пенсий, предпочитают накопительную пенсионную систему. При этом в обществе высок градус недоверия к государству: люди боятся, что накопления все равно им не достанутся.
3 октября президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов о пенсионной реформе, ранее принятых Госдумой и Советом Федерации. Инициатором повышения пенсионного возраста в стране выступило правительство — премьер Дмитрий Медведев в начале лета внес в парламент соответствующий законопроект. Закон предусматривает поэтапное увеличение с 1 января 2019 года пенсионного возраста до 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно). Объявление о готовящихся изменениях вызвало резко негативную реакцию со стороны общества и оппозиционных политиков.