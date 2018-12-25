Силуанов: Обсуждение ИПК было отложено из-за реакции на пенсионную реформу

«Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — приводит слова Силуанова РБК. Вице-премьер отметил, что законопроект о системе ИПК уже готов.





Изначально опубликовать инициативу планировалось еще 9 августа 2018 года, публичное обсуждение предполагалось с 9 по 22 августа, однако в итоге документ так и не был опубликован. В уведомлении о начале разработки законопроекта утверждается, что накопительную систему введут в действие уже в начале 2020 года.





Глава Минфина также заявил, что решения об окончательной дате публикации законопроекта в правительстве еще не принято. «Но мы здесь, что называется, на низком старте, готовы в любой момент уже внести к обсуждению», — уточнил он и добавил, что план по запуску ИПК в 2020 году пока что остается без изменений.