Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева приготовил своим поклонникам музыкальный сюрприз к новогодним праздникам. Творческий коллектив снял клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, приуроченный к Новому году. Работа над клипом проходила на катке на Красной площади.
В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей. По мнению участников съемок, клип должен зарядить слушателей позитивом на весь следующий год.
Но несмотря на новогодние праздники, клип приурочен и к печальной дате. Два года назад, 25 декабря 2016 года, на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл.