Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей. По мнению участников съемок, клип должен зарядить слушателей позитивом на весь следующий год.