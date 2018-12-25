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Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas
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Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду

Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду
Кадр из клипа Ансамбля Росгвардии на песню "Last Christmas" Скриншот: © youtube.com / Росгвардия

Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева приготовил своим поклонникам музыкальный сюрприз к новогодним праздникам. Творческий коллектив снял клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, приуроченный к Новому году. Работа над клипом проходила на катке на Красной площади.



В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей. По мнению участников съемок, клип должен зарядить слушателей позитивом на весь следующий год.


Но несмотря на новогодние праздники, клип приурочен и к печальной дате. Два года назад, 25 декабря 2016 года, на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл.


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