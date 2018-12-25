«В семь лет еще веришь в Санту?»: Трамп поговорил с американскими детьми на Рождество

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп в канун Рождества приняли участие в акции Norad, государственного агентства, отслеживающего передвижения Санта-Клауса по миру в ночь на Рождество. Часть звонков детей, желающих узнать, когда к ним домой приедет добродушный старик с подарками, перенаправлялась главе Белого дома и его жене — Мелания позже назвала это одной из своих любимых праздничных традиций. В ходе одного из телефонных разговоров Трамп вслух усомнился в существовании Санты, спросив у мальчика, не поздно ли в семь лет продолжать верить в рождественского волшебника.
Семилетний мальчик по имени Коулман услышал в трубке голос президента США: «Привет, это Коулман? Счастливого Рождества. Как дела? Сколько тебе лет? [ответы ребенка] Учишься хорошо? Все еще веришь в Санту? [ответы] А в семь лет не поздновато уже?» Так для Би-би-си описал диалог со стороны Трампа репортер пула Белого дома Кевин Диаз. Реакции Коулмана он не услышал.
После этого разговора Трамп не стал больше спрашивать у детей, верят ли они в Санту, и дальше церемония прошла без эксцессов — супруги просто желали звонящим счастливого Рождества. Мелания Трамп пожелала одному из собеседников, чтобы все его мечты сбылись.
Разговор Трампа с мальчиком вызвал бурную реакцию в соцсетях и американских СМИ. Учитывая, что ребенок звонил с целью узнать, как скоро появится Санта, спрашивать его о том, верит ли он в рождественского волшебника, было по меньшей мере странно —сошлись во мнении многие пользователи Twitter. Некоторые заявили, что президент США испортил Коулману Рождество.