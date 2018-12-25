«В семь лет еще веришь в Санту?»: Трамп поговорил с американскими детьми на Рождество

После этого разговора Трамп не стал больше спрашивать у детей, верят ли они в Санту, и дальше церемония прошла без эксцессов — супруги просто желали звонящим счастливого Рождества. Мелания Трамп пожелала одному из собеседников, чтобы все его мечты сбылись.





Разговор Трампа с мальчиком вызвал бурную реакцию в соцсетях и американских СМИ. Учитывая, что ребенок звонил с целью узнать, как скоро появится Санта, спрашивать его о том, верит ли он в рождественского волшебника, было по меньшей мере странно —сошлись во мнении многие пользователи Twitter. Некоторые заявили, что президент США испортил Коулману Рождество.