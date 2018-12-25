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Поклонская на коне поздравила россиян с наступающим Новым годом
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Поклонская на коне поздравила россиян с наступающим Новым годом

Депутат Госдумы в видеообращении метафорически объяснила свое появление верхом

Депутат Госдумы в видеообращении метафорически объяснила свое появление верхом
Скриншот: © vk.com / poklonskaya_nv

Депутат Госдумы Наталья Поклонская верхом на коне поздравила россиян с наступающим Новым годом и Рождеством в Twitter. В видеоролике парламентарий отметила, что в 2019-м «на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро». В левой руке она держала бокал с шампанским, другой — держала поводья, управляя лошадью серой масти в яблоках. 



Поклонская поблагодарила граждан за доверие и поддержку: «Те трудности, которые мы прошли вместе, делают нас сильнее». По ее словам, не нужно ждать перемен к лучшему — будущее в руках каждого, и нужно стараться делать всегда правильный выбор, оказавшись в затруднительном положении. 


Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году. До этого она занимала кресло прокурора Республики Крым.


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