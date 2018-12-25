«Юмор с тонким намеком»: в интернете оценили фотокалендарь Минобороны

Министерство обороны России представило собственный календарь на наступающий 2019 год. Каждое фото в календаре сопровождается слоганом или пословицей. Так, снимок подготовки оружия к бою назвали «настройкой аппаратуры перед «концертом», а фото бронемашины и вертолета сопроводили фразами «суровая российская электровафельница» и «у русских асов даже «крокодилы» летают». В соцсетях оценили задумку и отметили, что у военных хорошее чувство юмора.