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«Юмор с тонким намеком»: в интернете оценили фотокалендарь Минобороны
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«Юмор с тонким намеком»: в интернете оценили фотокалендарь Минобороны

«У русских асов даже «крокодилы» летают»

«У русских асов даже «крокодилы» летают»
Коллаж: © Daily Storm

Министерство обороны России представило собственный календарь на наступающий 2019 год. Каждое фото в календаре сопровождается слоганом или пословицей. Так, снимок подготовки оружия к бою назвали «настройкой аппаратуры перед «концертом», а фото бронемашины и вертолета сопроводили фразами «суровая российская электровафельница» и «у русских асов даже «крокодилы» летают». В соцсетях оценили задумку и отметили, что у военных хорошее чувство юмора.



Календарь вызвал восторг у многих пользователей Сети, некоторые захотели приобрести его. «Круть. Юмор с тонким намеком»; «Очень круто»; «Подарите мне или продайте этот календарь, пожалуйста! Повешу на работе на почетное место»; «Шедеврально» — прокомментировали календарь пользователи Instagram.


Календари Министерства обороны в прошлые годы не отличались креативностью и ироничными высказываниями.


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