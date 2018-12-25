Цена на нефть Brent рухнула до 45 долларов на московской бирже

Цены на нефть продолжают падать с октября этого года — наивысшая отметка в 2018 году была зафиксирована 3 октября и достигла почти 86 долларов за баррель, после чего резко пошла вниз. Таким образом, за два с половиной месяца нефть потеряла в цене почти 40 долларов.





Колебания на рынке нефти негативно отразились и на курсе рубля к иностранным валютам. Курс рубля к евро с закрытия торгов 24 декабря к 13:00 мск 25 декабря упал на 32 копейки, курс рубля к доллару — на 25 копеек.