Цена на нефть Brent рухнула до 45 долларов на московской бирже

Цена на январские фьючерсы нефти Brent упала до 44,95 доллара за баррель на открытии торгов на Московской бирже 25 декабря. Резкое падение продолжилось с 24 декабря, когда за день цены на нефть упали на 5,7-6,7% по основным маркам, а марка Brent рухнула до 50,72 доллара за баррель, достигнув отметки ниже 51 доллара за баррель впервые с августа 2017 года. На момент публикации цена нефти марки Brent возросла до 48,6 доллара за баррель. Такое резкое снижение цен эксперты объясняют переизбытком предложения на рынке — добыча за 2018 год выросла почти в два раза больше, чем спрос. Помимо этого, на нефтяное ценообразование негативно повлияла нестабильность фондовых рынков, индексы которых за декабрь также существенно упали.
Баррель нефти североморской марки Brent упал более чем на пять долларов на открытии торгов на московской бирже (10:00 мск) — с 50,72 до 44,95 доллара за баррель. К полудню сырье вернуло себе часть утраченных позиций, достигнув цены в 48,43 доллара за баррель. Таким образом, стоимость нефти достигла самых низких позиций с апреля 2016 года и на момент публикации находится ниже наименьшего уровня за последние два года (47,53 доллара за баррель в июле 2017 года).
Цены на нефть продолжают падать с октября этого года — наивысшая отметка в 2018 году была зафиксирована 3 октября и достигла почти 86 долларов за баррель, после чего резко пошла вниз. Таким образом, за два с половиной месяца нефть потеряла в цене почти 40 долларов.
Колебания на рынке нефти негативно отразились и на курсе рубля к иностранным валютам. Курс рубля к евро с закрытия торгов 24 декабря к 13:00 мск 25 декабря упал на 32 копейки, курс рубля к доллару — на 25 копеек.
Резкое падение цен на нефть эксперты объясняют переизбытком предложения на рынке — добыча за 2018 год выросла на 2,5 миллиона баррелей в сутки, почти в два раза больше, чем спрос (1,3 миллиона баррелей в сутки). Также на цены нефти пагубно повлияла нестабильность фондовых рынков, которые за декабрь также существенно упали на фоне проблем бюджета США и решения Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5%.
В начале декабря Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства — участники сделки ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным продлением. Ожидается, что участники сделки снизят добычу от 400 до 800 тысяч баррелей в сутки. Следующая встреча министерского комитета ОПЕК+ пройдет в апреле.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (ОПЕК+, всего в соглашении участвовали 24 государства) договорились в конце 2016 года о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки (с уровня октября 2016 года), 300 тысяч баррелей из них приходилось на долю России. Договоренности начали действовать с января 2017 года и были продлены до конца 2018-го.