МГУ и РАН проверили аномалию у разрушенной сопки в Хабаровском крае

В середине февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Жертв не было, однако разрушение астероида в воздухе сопровождалось мощнейшим хлопком, из-за которого в Челябинске были выбиты окна. Обломки небесного тела находили как в РФ, так и в соседнем Казахстане. Осенью того же года Дальний Восток сильно пострадал от масштабного наводнения, затронувшего несколько регионов России и Китая. Хабаровск, Благовещенск и некоторые другие крупные города стихии затронула сильнее всего. Тысячи людей лишились крова.