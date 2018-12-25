МГУ и РАН проверили аномалию у разрушенной сопки в Хабаровском крае

В Дальневосточном центре НИЦ «Планета» изучили снимки со спутников, сфотографировавших обрушившуюся сопку рядом с рекой Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ученые подтвердили наличие там «термической аномалии». 24 декабря в интернете писали, что на землю мог упасть метеорит, что вызвало разрушение горы и частичное перекрытие русла реки. В Московском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также на кафедре геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ в разговоре с Daily Storm исключили внеземную причину возникновения «термической аномалии» и разрушения сопки.
«Та информация, которая есть, — уже и в Академии наук по этому поводу выступали, и по нашим сведениям — подтверждений того, что это был метеорит, никаких нет. Скорее всего, это обычный оползень вполне земного происхождения, — сказал источник в МГУ. — Никаких оснований думать, что это было небесное тело, на наш взгляд, нет».
Начальник отдела гидрометеорологии столичного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Николай Терешонок в беседе с корреспондентом Daily Storm отметил, что если бы причиной происшествия стало падение внеземного объекта, это зафиксировали бы астрономические службы, в том числе в Москве.
«По осадкам этот регион — субтропический. Там бывают очень сильные муссоны, мощные осадки. Именно они [вероятнее всего] спровоцировали оползень или сель, — предположил Терешонок. — Но как термическая аномалия могла вызвать такие разрушения — это отдельный большой вопрос. У меня на него нет однозначного ответа… Возможно, осадки и низкие температуры [постепенно] разрушали эту сопку и приближали эту скалу к неустойчивому равновесию».
Терешонок напомнил, что Дальний Восток – это регион повышенного риска с точки зрения вероятности наводнений, поэтому местным гидрометеорологическим службам важно внимательно относиться к сообщениям о перекрытии русел рек и разрушении сопок. «Такие явления как сели, лавины, оползни, – конечно нужно выявлять такие места и за ними вести мониторинг. Раньше делали самолетные маршрутные обследования», – отметил он.
В НИЦ «Планета» сопоставили несколько снимков, сделанных до предполагаемой даты инцидента (12 декабря) и после. Подобным образом спасатели ищут места падения самолетов и вертолетов, сопоставляя температурный фон на изображениях, сделанных с помощью специального оборудования. «На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки, – говорилось в сообщении НИЦ. – В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород».
24 декабря некоторые блогеры писали в сети, что упавший метеорит срезал верхушку сопки, и обломки частично засыпали русло реки Бурея. Особенно смелые в своих предположениях пользователи Сети утверждали, что в Хабаровском крае упала «летающая тарелка». В соцсетях были выложены видео с места происшествия.
В середине февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Жертв не было, однако разрушение астероида в воздухе сопровождалось мощнейшим хлопком, из-за которого в Челябинске были выбиты окна. Обломки небесного тела находили как в РФ, так и в соседнем Казахстане. Осенью того же года Дальний Восток сильно пострадал от масштабного наводнения, затронувшего несколько регионов России и Китая. Хабаровск, Благовещенск и некоторые другие крупные города стихии затронула сильнее всего. Тысячи людей лишились крова.