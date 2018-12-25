Песков приравнял информацию Telegram-каналов к разговорам на кухне

«[Telegram-каналы] это скорее, знаете, из области «шепотом друг другу на кухне», да. Как это у нас у русских заведено. Но, конечно, серьезного отношения к этой информации быть не может», — ответил представитель Кремля на вопрос, читают ли в Кремле Telegram.





Песков отметил, что некоторые лица в Кремле действительно читают Telegram, после чего вновь подчеркнул, что это не является знаком одобрения или доверия мессенджера: «К этой информации нельзя серьезно относиться».





Ранее Песков заявил, что следит за Telegram-каналом «Усы Пескова». По его словам, представитель Кремля находит забавным содержание канала. «И знаю, и читаю. Иногда смеюсь. Сейчас реже смеюсь. Сейчас чувство юмора стало меньше, а раньше было смешно. У авторов чувство юмора упало, не у меня», — пояснил он. Также чиновник высказывал мнение, что главной положительной чертой мессенджера является разнообразие представленных в нем каналов: в Telegram равноценно существуют как оппозиционно настроенные, так и политически нейтральные или поддерживающие Кремль.