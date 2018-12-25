Источник рассказал о «большой операции» силовиков против футбольных фанатов

В Москве утром 25 декабря сотрудники Росгвардии при поддержке спецназа пришли с обысками к фанатам ЦСКА и задержали несколько человек. Источники нескольких СМИ сообщили, что следственные действия связаны с «побоищем» на улице Воронцово Поле 7 ноября, когда десятки фанатов ЦСКА столкнулись с болельщиками итальянского клуба Roma. Однако известный в России адвокат, осведомленный о ситуации, рассказал Daily Storm, что задержания — часть уже запущенной силовиками кампании по «показательной порке» околофутбольных движений. Правоохранители дают понять, что нельзя безнаказанно устраивать массовые драки на улицах.





«Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений», — сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, болельщиков ЦСКА проверяют на причастность к драке, в результате которой в ноябре пострадал гражданин Италии.





Собеседник Daily Storm, который защищал в судах интересы фанатов разных футбольных клубов, сообщил, что конфликт на улице Воронцово Поле нельзя считать основной причиной проведенных обысков и задержаний. Последний эпизод, по его словам, лишь часть кампании, развернутой правоохранительными органами. «Поступило указание устроить показательную порку, чтобы дать понять — собираться массово и вступать в какие-то рукопашные истории чревато уголовным делом», — сообщил адвокат.