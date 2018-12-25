Источник рассказал о «большой операции» силовиков против футбольных фанатов

В Москве утром 25 декабря сотрудники Росгвардии при поддержке спецназа пришли с обысками к фанатам ЦСКА и задержали несколько человек. Источники нескольких СМИ сообщили, что следственные действия связаны с «побоищем» на улице Воронцово Поле 7 ноября, когда десятки фанатов ЦСКА столкнулись с болельщиками итальянского клуба Roma. Однако известный в России адвокат, осведомленный о ситуации, рассказал Daily Storm, что задержания — часть уже запущенной силовиками кампании по «показательной порке» околофутбольных движений. Правоохранители дают понять, что нельзя безнаказанно устраивать массовые драки на улицах.
«Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений», — сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, болельщиков ЦСКА проверяют на причастность к драке, в результате которой в ноябре пострадал гражданин Италии.
Собеседник Daily Storm, который защищал в судах интересы фанатов разных футбольных клубов, сообщил, что конфликт на улице Воронцово Поле нельзя считать основной причиной проведенных обысков и задержаний. Последний эпизод, по его словам, лишь часть кампании, развернутой правоохранительными органами. «Поступило указание устроить показательную порку, чтобы дать понять — собираться массово и вступать в какие-то рукопашные истории чревато уголовным делом», — сообщил адвокат.
Операция по усмирению московских фанатов, по его словам, началась, когда очередное видео потасовки в Москве попало в интернет и его посмотрел кто-то из руководства силовых структур. «Произошла встреча фанатов двух разных клубов. Сражения не было, но кому-то из полицейского руководства не понравилось видео с этого события, попавшее в Сеть. Было дано указание привлечь к уголовной ответственности — посадить», — сообщил собеседник Daily Storm.
Руководствуясь указанием, правоохранители провели обыски по 50 адресам, но ничего запрещенного не нашли, утверждает источник. «Изъяли фанатскую символику: шарфы, куртки с символикой, грамоты, благодарности. В одной из квартир у ребенка забрали ноутбук... Но привлечь к ответственности не удалось, и силовики переключились на другую тему», — рассказал он, отметив, что «у правоохранителей старая база данных» и они обыскивали квартиры в том числе тех, кто «уже давно отошел от футбольной романтики».
Если после этих задержаний не удастся завести уголовные дела, значит, будут новые, уверен собеседник Daily Storm. В России каждая потасовка болельщиков может стать поводом для уголовного дела — сначала поступает «заказ на посадку», а потом начинается поиск событий, из-за которых можно привлечь фанатов к ответственности, пояснил адвокат. Он отметил, что опирается на свой опыт защиты интересов нескольких людей из околофутбольной тусовки, попавших в поле зрения силовиков.
«В этой субкультуре никто никого не сдает. Поэтому продолжают прессовать», — сказал собеседник. Представители околофутбольных сообществ отказались говорить с корреспондентом Daily Storm.