Россия расширила санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся санкции. Об этом он сообщил в Twitter. В начале ноября в санкционный список Москвы попали 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины.
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал российский премьер в Twitter.
Список расширен более чем на 200 лиц и организаций, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства.
В начале ноября Россия ввела санкции в отношении Украины. Тогда 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины подпали под ограничения. В их отношении ввели специальные экономические меры, предусматривающие блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала.
Среди тех, на кого распространяется действие правительственного постановления, — судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские бизнесмены, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими предпринимателями Украины. В частности, под санкциями оказались лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, экс-премьер, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, генеральный прокурор Юрий Луценко, спикер Верховной рады Андрей Парубий. Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но в перечень включен его сын Алексей.
Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие «Днепроазот», производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медигруппа StarLightMedia.
В конце сентября Украина ввела санкции против российских транспортных компаний: «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и некоторых других. В Киеве уверены, что эти фирмы сотрудничают с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые украинские власти считают незаконными. Также под действие украинских санкций подпали российские компании, задействованные на строительстве Крымского моста через Керченский пролив.