Россия расширила санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся санкции. Об этом он сообщил в Twitter. В начале ноября в санкционный список Москвы попали 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины.





«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал российский премьер в Twitter.