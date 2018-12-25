СМИ: Проблемы регионов и пенсионная реформа резко ударили по рейтингам губернаторов

За полгода — с апреля по октябрь 2018 года — значительно упал рейтинг более 30 глав субъектов Российской Федерации, согласно опросам, проведенным для Кремля в начале ноября. Причиной снижения поддержки местных руководителей населением стали различные факторы — ключевыми аналитики называют нерешенные проблемы регионов и выступление властей за пенсионную реформу. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле, знакомые с данными опроса.