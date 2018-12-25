СМИ: Проблемы регионов и пенсионная реформа резко ударили по рейтингам губернаторов

За полгода — с апреля по октябрь 2018 года — значительно упал рейтинг более 30 глав субъектов Российской Федерации, согласно опросам, проведенным для Кремля в начале ноября. Причиной снижения поддержки местных руководителей населением стали различные факторы — ключевыми аналитики называют нерешенные проблемы регионов и выступление властей за пенсионную реформу. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле, знакомые с данными опроса.
В топ-10 антирейтинга попали Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия, -68% одобрения деятельности населением), Дмитрий Овсянников (Севастополь, -45%), Вячеслав Битаров (Северная Осетия, -34%), Сергей Аксенов (Крым, -31%), Сергей Морозов (Ульяновская область, -30%), Дмитрий Миронов (Ярославская область, -29%), Владимир Илюхин (Камчатский край, -28%), Юрий Берг (Оренбургская область, -28%), Игорь Орлов (Архангельская область, -25%) и Алексей Орлов (Калмыкия, -23% поддержки).
Резкое падение рейтинга главы Ингушетии связывают в основном с принятием закона об административной границе с Чеченской Республикой — подписан закон был в октябре, тогда же было зафиксирован рост недовольства Евкуровым. С политикой связана причина неодобрения населением руководителя Севастополя: согласно данным соцопроса, респондентам не нравится «постоянно обостряющийся» конфликт Овсянникова с группой депутатов Заксобрания во главе с экс-спикером Алексеем Чалым.
Главу Крыма Сергея Аксенова за полгода стали оценивать хуже из-за «кадровой чехарды в органах власти республики», высокого уровня коррупции, а также несвоевременной реакции руководства региона на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан», сообщил знакомый с данными соцопроса источник. Респонденты отмечали, что власти республики не предпринимали действий в связи с происшествием на заводе в Армянске около недели, несмотря на серьезность ситуации.
С экологией связали и недовольство жителей Ярославской и Архангельской областей своими губернаторами. Обоих руководителей регионов резко критиковали за планы по утилизации московского мусора.
Собеседники издания объясняют негативную динамику у других фигурирующих в списке глав регионов поддержкой ими пенсионной реформы.
Источники отмечают, что респонденты стали за полгода лучше оценивать работу следующих руководителей: Станислав Воскресенский (Ивановская область, +27% одобрения), Андрей Травников (Новосибирская область, +24%), Сергей Левченко (Иркутская область, +17%), Мурат Кумпилов (Адыгея, +17%), Михаил Ведерников (Псковская область, +14%), Андрей Клычков (Орловская область, +13%), Глеб Никитин (Нижегородская область, +12%), Сергей Собянин (Москва, +7%), Александр Богомаз (Брянская область, +6%) и Александр Бурков (Омская область, +6%). Отдельно указано, что большинство участников этого топ-10 были избраны на свои посты только в текущем году (Воскресенский, Травников, Ведерников, Клычков, Никитин, Бурков). Левченко получил дополнительную поддержку населения в том числе и из-за критики пенсионной реформы.