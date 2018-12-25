Адвокат заявил, что Шипулин покинул спорт из-за уголовного дела в Австрии

31-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин 25 декабря объявил о завершении спортивной карьеры. Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев объяснил, что Шипулин принял решение уйти из спорта из-за уголовного дела в Австрии о нарушении антидопинговых правил.





«Если австрийский суд признает Шипулина виновным по антидопинговому делу и объявит его в международный розыск, российский спортсмен будет под угрозой задержания, оказавшись за рубежом. В таком случае он не сможет выступать на международных соревнованиях за пределами России», — рассказал адвокат URA.RU .





Ранее 25 декабря Антон Шипулин рассказал, что на его решение покинуть спорт среди прочего повлияли обвинения со стороны австрийских правоохранительных органов в употреблении допинга. «Очень тяжело переживал эту ситуацию. Не выходил из комнаты. Брал листок. Писал плюсы и минусы. Но через три-четыре дня понял, что на 90% ухожу», — сообщил он. Спортсмен также рассказал о проблемах со здоровьем. «Да, определенные проблемы [со здоровьем] были, с которыми я справился. В том числе и сердцем, но причина решения — не в этом», — пояснил он.