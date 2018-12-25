Адвокат заявил, что Шипулин покинул спорт из-за уголовного дела в Австрии

31-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин 25 декабря объявил о завершении спортивной карьеры. Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев объяснил, что Шипулин принял решение уйти из спорта из-за уголовного дела в Австрии о нарушении антидопинговых правил.
«Если австрийский суд признает Шипулина виновным по антидопинговому делу и объявит его в международный розыск, российский спортсмен будет под угрозой задержания, оказавшись за рубежом. В таком случае он не сможет выступать на международных соревнованиях за пределами России», — рассказал адвокат URA.RU.
Ранее 25 декабря Антон Шипулин рассказал, что на его решение покинуть спорт среди прочего повлияли обвинения со стороны австрийских правоохранительных органов в употреблении допинга. «Очень тяжело переживал эту ситуацию. Не выходил из комнаты. Брал листок. Писал плюсы и минусы. Но через три-четыре дня понял, что на 90% ухожу», — сообщил он. Спортсмен также рассказал о проблемах со здоровьем. «Да, определенные проблемы [со здоровьем] были, с которыми я справился. В том числе и сердцем, но причина решения — не в этом», — пояснил он.
Биатлонист в Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их посетить свое последнее соревнование — «Рождественскую гонку» в немецком городе Гельзенкирхен 29 декабря.
В середине декабря спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил членам российской сборной по биатлону, а также тренерам, врачам и массажистам команды. По его словам, обвинения относятся к периоду проведения чемпионата мира в 2017 году.
В списке, который опубликовал в своем Instagram телекомментатор, были указаны пять спортсменов: олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых. Кроме них в списке также значатся бывший главный тренер национальной сборной Александр Касперович, врачи и массажисты Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. Полицейские встретились с россиянами и попросили их не распространяться о визите, добавил Губерниев. В российском посольстве в Австрии заявили, что австрийские правоохранители не обращались к ним по этому поводу, и пообещали разобраться в ситуации.
Антон Шипулин 13 декабря написал в Instagram, что никогда не нарушал антидопинговых правил. Спортсмен признался: он «крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает доверие к нему как к абсолютно чистому спортсмену».
31-летний Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в мужской эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира, а также абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008 года.