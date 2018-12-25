Верховный суд разъяснил, для чего можно использовать «шпионскую» технику

Верховный суд разъяснил, что по делам о покупке GPS-трекеров и другой «шпионской» техники судьям следует наказывать россиян по статье 138.1 УК РФ лишь при наличии доказательств умысла, направленного на покупку или приобретение устройств для скрытого сбора информации. Однако уголовное наказание не должно применяться, если гражданин приобрел такой прибор с целью обеспечения безопасности себя и своей семьи либо сохранности своего имущества. Кроме того, ответственность не должна грозить тем, кто купил или продал спецсредство, не догадываясь о его «шпионском» предназначении, говорится в постановлении ВС РФ.





«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ... действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении пленума ВС РФ, принятого во вторник.





ВС также пояснил, что нельзя привлекать виновными лиц, которые приобрели спецсредства через интернет, ориентируясь на рекламу. «Например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения», — говорится в документе.