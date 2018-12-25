Верховный суд разъяснил, для чего можно использовать «шпионскую» технику

Верховный суд разъяснил, что по делам о покупке GPS-трекеров и другой «шпионской» техники судьям следует наказывать россиян по статье 138.1 УК РФ лишь при наличии доказательств умысла, направленного на покупку или приобретение устройств для скрытого сбора информации. Однако уголовное наказание не должно применяться, если гражданин приобрел такой прибор с целью обеспечения безопасности себя и своей семьи либо сохранности своего имущества. Кроме того, ответственность не должна грозить тем, кто купил или продал спецсредство, не догадываясь о его «шпионском» предназначении, говорится в постановлении ВС РФ.
«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ... действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении пленума ВС РФ, принятого во вторник.
ВС также пояснил, что нельзя привлекать виновными лиц, которые приобрели спецсредства через интернет, ориентируясь на рекламу. «Например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения», — говорится в документе.
Статью 138.1 УК России, с точки зрения Верховного суда, должна защищать частную жизнь и «конституционные права граждан». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.
В апреле 2018 года, прокуратура извинилась перед фермером из Кургана Евгением Васильевым за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Мужчина купил в интернете GPS-трекер для слежки за домашним скотом. Дело против фермера закрыли после того, как о нем на ежегодной пресс-конференции узнал президент Владимир Путин.
ФСБ затем подготовила ряд поправок к Уголовному кодексу. Ведомстве отметили, что сегодня не существует официального определения «шпионской» аппаратуры. В спецслужбе предложили считать такими любые приборы, инструменты и даже компьютерные программы, которым специально добавлены функции для «скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». Конкретно утвержденного списка устройств законопроект ФСБ не предусматривает.
По данным СМИ, за последние два года в России было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.