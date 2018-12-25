Сенатор Клишас отреагировал на расследование Навального

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что у него «есть много и даже больше намного» из тех объектов имущества, о которых рассказал в расследовании политик Алексей Навальный. Сенатор утверждает, что честно заработал все имущество и уплатил по нему налоги. Ранее Навальный сообщил, что Клишасу принадлежат частично не задекларированная им недвижимость в России и Швейцарии, незадекларированный автомобиль Maybach с сотней штрафов и коллекция часов за 163 миллиона рублей.





«У меня много чего есть из того, о чем он [Алексей Навальный] пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — рассказал сенатор РБК.





Клишас также подтвердил изданию, что был однокурсником Алексея Навального во время учебы на юридическом факультете Российского университета дружбы народов. «Я про него [Навального] много чего знаю», — добавил Клишас, отказавшись уточнить, что имеет в виду. «Нет, я не опущусь до этого», — заключил он.