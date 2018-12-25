Сенатор Клишас отреагировал на расследование Навального

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что у него «есть много и даже больше намного» из тех объектов имущества, о которых рассказал в расследовании политик Алексей Навальный. Сенатор утверждает, что честно заработал все имущество и уплатил по нему налоги. Ранее Навальный сообщил, что Клишасу принадлежат частично не задекларированная им недвижимость в России и Швейцарии, незадекларированный автомобиль Maybach с сотней штрафов и коллекция часов за 163 миллиона рублей.
«У меня много чего есть из того, о чем он [Алексей Навальный] пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — рассказал сенатор РБК.
Клишас также подтвердил изданию, что был однокурсником Алексея Навального во время учебы на юридическом факультете Российского университета дружбы народов. «Я про него [Навального] много чего знаю», — добавил Клишас, отказавшись уточнить, что имеет в виду. «Нет, я не опущусь до этого», — заключил он.
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального говорится, что самый большой участок сенатора частично не задекларирован, он расположен в подмосковном поселке Горки-2. По информации ФБК, общая площадь участка — 8,4 тысячи квадратных метров, пять тысяч квадратных метров записаны на товарищество собственников жилья. Кроме того, в декларации сенатор не указал другие земельные участки площадью 1,3 гектара и 8,4 тысячи квадратных метров, заявил Навальный.
Один из участков куплен у ООО «Русская традиция», указывается в расследовании со ссылкой на кадастровую выписку. Кроме того, на эту компанию зарегистрирован автомобиль Maybach, за которым числятся 100 штрафов за нарушения ПДД, большинство — за неправильную парковку возле здания Совфеда. На машине ездит Клишас, сообщили в ФБК. 100% акций «Русской традиции» принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании GREAHUNG UNITED S.A. «Русской традицией» руководит Эдуард Еремян, полный тезка которого — заместитель завкафедрой конституционного и муниципального права РУДН, которой, в свою очередь, заведует Андрей Клишас.
ФБК также сообщил, что у Клишаса есть частично не задекларированная недвижимость в швейцарском городе Локарно, а также коллекция часов за 163 миллиона рублей.
Андрей Клишас стал сенатором в 2012 году, до этого он работал в ОНЭКСИМ-банке и «Норникеле». Клишас — один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и аресте за публикации в Сети с «явным неуважением к государству».