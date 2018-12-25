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Глава комитета Думы по финрынку: биткойн придумали российские «головастики»
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Глава комитета Думы по финрынку: биткойн придумали российские «головастики»

Анатолий Аксаков напомнил, что до сих пор никто не знает, кто такой Сатоси Накамото

Анатолий Аксаков напомнил, что до сих пор никто не знает, кто такой Сатоси Накамото
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com

Биткойн мог быть разработан в США группой программистов, в которую входили россияне, и теперь эта криптовалюта используется американскими спецслужбами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо создать максимально благоприятные условия для айтишников в России, чтобы они, даже временно покинув страну, стремились потом вернуться — уже обогащенные опытом работы за рубежом, подчеркнул парламентарий в беседе с Daily Storm.


«Я допускаю [что биткойн используется спецслужбами США]. Биткойн — непонятный продукт американских головастиков… Кстати, и российских головастиков!» — сказал Аксаков.


«Сатоси Накамото — никто не знает, кто это и является ли он истинным создателем самой известной в мире криптовалюты, — продолжил парламентарий. — Очень многие наши толковые программисты уехали в США и работают там. Я говорил, что в Штатах есть так называемый цифровой мозг, который, вполне возможно, участвовал в создании криптовалют. И биткойн может быть их продуктом. А американские спецслужбы могли использовать его для решения своих задач». 


Аксаков не считает нужным запрещать биткойн или как-то ограничивать использование криптовалют в России. «Если не будут использовать криптовалюты, будут использовать доллар. Как этому можно противостоять?!» — риторически заметил глава комитета Госдумы. 


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Депутат также посетовал, что многие готовые продукты российских компьютерщиков не берутся на вооружение российскими компаниями, а за границей к таким проектам проявляют интерес. В результате, по его словам, в США концентрируются «цифровые мозги», потому что условия для IT-отрасли там лучше, чем в России.


В то же время Аксаков заявил, что россиянам полезно ездить в США, чтобы затем возвращаться обратно, получив бесценный опыт в иностранных компаниях. «Помните, как в свое время сам царь Петр Первый специально ездил в Голландию и учился там? И потом бояр туда звал, — сказал Аксаков. — Главное, чтобы у нас в России были созданы все условия для самореализации в первую очередь с экономической точки зрения; чтобы зарплаты были нас в этой отрасли большими». 


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