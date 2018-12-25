Глава комитета Думы по финрынку: биткойн придумали российские «головастики»

В то же время Аксаков заявил, что россиянам полезно ездить в США, чтобы затем возвращаться обратно, получив бесценный опыт в иностранных компаниях. «Помните, как в свое время сам царь Петр Первый специально ездил в Голландию и учился там? И потом бояр туда звал, — сказал Аксаков. — Главное, чтобы у нас в России были созданы все условия для самореализации в первую очередь с экономической точки зрения; чтобы зарплаты были нас в этой отрасли большими».