Глава комитета Думы по финрынку: биткойн придумали российские «головастики»

Биткойн мог быть разработан в США группой программистов, в которую входили россияне, и теперь эта криптовалюта используется американскими спецслужбами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо создать максимально благоприятные условия для айтишников в России, чтобы они, даже временно покинув страну, стремились потом вернуться — уже обогащенные опытом работы за рубежом, подчеркнул парламентарий в беседе с Daily Storm.
«Я допускаю [что биткойн используется спецслужбами США]. Биткойн — непонятный продукт американских головастиков… Кстати, и российских головастиков!» — сказал Аксаков.
«Сатоси Накамото — никто не знает, кто это и является ли он истинным создателем самой известной в мире криптовалюты, — продолжил парламентарий. — Очень многие наши толковые программисты уехали в США и работают там. Я говорил, что в Штатах есть так называемый цифровой мозг, который, вполне возможно, участвовал в создании криптовалют. И биткойн может быть их продуктом. А американские спецслужбы могли использовать его для решения своих задач».
Аксаков не считает нужным запрещать биткойн или как-то ограничивать использование криптовалют в России. «Если не будут использовать криптовалюты, будут использовать доллар. Как этому можно противостоять?!» — риторически заметил глава комитета Госдумы.
Депутат также посетовал, что многие готовые продукты российских компьютерщиков не берутся на вооружение российскими компаниями, а за границей к таким проектам проявляют интерес. В результате, по его словам, в США концентрируются «цифровые мозги», потому что условия для IT-отрасли там лучше, чем в России.
В то же время Аксаков заявил, что россиянам полезно ездить в США, чтобы затем возвращаться обратно, получив бесценный опыт в иностранных компаниях. «Помните, как в свое время сам царь Петр Первый специально ездил в Голландию и учился там? И потом бояр туда звал, — сказал Аксаков. — Главное, чтобы у нас в России были созданы все условия для самореализации в первую очередь с экономической точки зрения; чтобы зарплаты были нас в этой отрасли большими».