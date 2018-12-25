Вице-президент Федерации биатлона обвинил Губерниева в раздувании допингового скандала

Вице-президент Федерации биатлона России Николай Кучев, комментируя завершение карьеры спортсмена Антона Шипулина, выразил недовольство тем, как пресса раздувает неприятную историю, произошедшую с российскими спортсменами в Австрии. Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что австрийская полиция заподозрила в нарушении антидопинговых правил членов сборной России по биатлону. Обвинения, по словам Губерниева относятся к периоду проведения чемпионата мира в 2017 году. Николай Кучев считает, что информацию сильно преувеличили, ставя тренеров и биатлонистов в дурацкое положение.





﻿ «Никакой доказательной базы нет. Пытаются доказательную базу где-то найти, но не находят. Журналисты везде уже пишут то, пятое-десятое. Я вообще не понимаю этого нашего рупора биатлона Губерниева. Растрезвонил сразу до такой степени, что как будто караул там. Мне даже позвонили где-то в полвторого ночи. Раздувают из мухи слона. Виноватыми остаются спортсмены и тренеры, которым приходится оправдываться непонятно в чем», — возмутился Кучев.





Вице-президент Федерации биатлона не только с сожалением, но и с пониманием отнесся к решению Антона Шипулина уйти из спорта. Атмосфера обвинений никак не поможет гонщику, от которого вся страна ждет только победы. «Чтобы показывать соответствующие результаты, нужно спокойно готовиться, спокойно выступать», — сказал он.





«Я понимаю Шипулина, который устал от того, что его обвиняют в том, в чем он не виновен. Все сожалеют, что такой великий спортсмен, вокруг которого вся команда цементировалась, вдруг объявил об уходе», — добавил Кучев.