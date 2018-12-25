Вице-президент Федерации биатлона обвинил Губерниева в раздувании допингового скандала

Вице-президент Федерации биатлона России Николай Кучев, комментируя завершение карьеры спортсмена Антона Шипулина, выразил недовольство тем, как пресса раздувает неприятную историю, произошедшую с российскими спортсменами в Австрии. Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что австрийская полиция заподозрила в нарушении антидопинговых правил членов сборной России по биатлону. Обвинения, по словам Губерниева относятся к периоду проведения чемпионата мира в 2017 году. Николай Кучев считает, что информацию сильно преувеличили, ставя тренеров и биатлонистов в дурацкое положение.
«Никакой доказательной базы нет. Пытаются доказательную базу где-то найти, но не находят. Журналисты везде уже пишут то, пятое-десятое. Я вообще не понимаю этого нашего рупора биатлона Губерниева. Растрезвонил сразу до такой степени, что как будто караул там. Мне даже позвонили где-то в полвторого ночи. Раздувают из мухи слона. Виноватыми остаются спортсмены и тренеры, которым приходится оправдываться непонятно в чем», — возмутился Кучев.
Вице-президент Федерации биатлона не только с сожалением, но и с пониманием отнесся к решению Антона Шипулина уйти из спорта. Атмосфера обвинений никак не поможет гонщику, от которого вся страна ждет только победы. «Чтобы показывать соответствующие результаты, нужно спокойно готовиться, спокойно выступать», — сказал он.
«Я понимаю Шипулина, который устал от того, что его обвиняют в том, в чем он не виновен. Все сожалеют, что такой великий спортсмен, вокруг которого вся команда цементировалась, вдруг объявил об уходе», — добавил Кучев.
31-летний биатлонист Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в мужской эстафете и шестикратный призер чемпионатов мира. Он завершает спортивную карьеру. Последним его поединком будет «Рождественская гонка» в немецком городе Гельзенкирхен.
Одна из причин ухода Шипулина из биатлона — обвинения в употреблении допинга со стороны австрийских правоохранительных органов. В середине декабря Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция предъявила нескольким россиянам обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону в 2017 году. В списке обвиняемых были указаны пять спортсменов: Антон Шипулин, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых. Кроме них там значился бывший главный тренер национальной сборной РФ по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. Полицейские, как рассказал Губерниев, встретились с россиянами и попросили их не распространяться о визите.
В посольстве России в Австрии заявили, что правоохранители не обращались к дипломатам по этому поводу.
Антон Шипулин 13 декабря написал в Instagram, что никогда не нарушал антидопинговых правил. Спортсмен признался: он «крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает доверие к нему как к абсолютно чистому спортсмену».