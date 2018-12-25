Чиновникам снова подарили «корзинки Сечина»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в преддверии наступающего 2019 года вновь поздравил чиновников, презентовав им корзинки с колбасой и вином. Такую же традиционную «корзиночку Сечина» в 2016 году получил в офисе нефтяной компании экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. После этого сотрудники ФСБ задержали его за получение взятки в два миллиона долларов. Теперь подарки вручены нескольким федеральным чиновникам, пишет The Bell. Корзины заполнены колбасой и паштетом «От Иваныча», а также фруктами и вином.
В 2017 году каждый подарок включал: около 2,5 килограмма колбасы, шесть мандаринов, а также четыре бутылки вина «Усадьба Дивноморское» от «Абрау-Дюрсо» (по две — белого и красного).
Презентованные колбасы «От Иваныча» могут быть приготовлены из мяса, которое добывает сам глава нефтяной корпорации. В 2015 году журнал Forbes писал, что когда у Сечина на работе нет аврала, он охотится на крупного зверя, а затем из трофеев делают колбасу.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать эти сообщения, отметив, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка».
Вместе с подарком от Сечина у Алексея Улюкаева сотрудники ФСБ изъяли сумку с двумя миллионами долларов. Улюкаев, отрицая вину в вымогательстве взятки, утверждал, что ожидал увидеть в сумке не деньги, а вино. Однако экс-министра признали виновным. Обвинению удалось убедить суд, что Улюкаев требовал деньги за положительную оценку сделки о приватизации «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаев уже уплатил штраф в размере более 130 миллионов рублей.