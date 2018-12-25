Чиновникам снова подарили «корзинки Сечина»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в преддверии наступающего 2019 года вновь поздравил чиновников, презентовав им корзинки с колбасой и вином. Такую же традиционную «корзиночку Сечина» в 2016 году получил в офисе нефтяной компании экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. После этого сотрудники ФСБ задержали его за получение взятки в два миллиона долларов. Теперь подарки вручены нескольким федеральным чиновникам, пишет The Bell . Корзины заполнены колбасой и паштетом «От Иваныча», а также фруктами и вином.