Удалившая себе грудь екатеринбурженка Савиновских уехала из России

В конце 2017 года Юлия Савиновских решила уменьшить свою грудь седьмого размера, которая, по ее собственным словам, мешала ей жить. В это же время она оформляла документы на опеку над двумя мальчиками из детдома, которые уже проживали вместе с ней, ее мужем и их родными детьми. После операции по уменьшению молочных желез у Юлии Савиновских забрали приемных детей, поскольку, по мнению властей, она перестала быть женщиной, превратившись в трансгендера.