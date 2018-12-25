Удалившая себе грудь екатеринбурженка Савиновских уехала из России

Уменьшившая грудь екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой в конце 2017 года в России отобрали приемных детей, покинула страну и в настоящее время проживает в Испании, недалеко от Барселоны. Она заявила, что вернется в РФ только после «революции и падения фашистского режима».
О смене места жительства Савиновских и ее радикальном условии возвращения на родину сообщил портал 66.ru. Она вынуждена была уехать из России, чтобы обезопасить своих родных детей, которые вместе с ней сейчас проживают в Королевстве Испания.
«Здесь нам нравится. Дети в школу ходят. Учим языки. Государство заботится о нас, — рассказала Савиновских другому порталу — E1.ru. — Своих приемных детей я еще увижу. Минимальные шансы у них на семью. Режим не вечен».
Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков сказал, что она решила покинуть РФ после угроз отобрать у нее родных детей. В настоящее время Савиновских находится под защитой Испании, и юристы готовят пакет документов для обращения с жалобой уже в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В конце 2017 года Юлия Савиновских решила уменьшить свою грудь седьмого размера, которая, по ее собственным словам, мешала ей жить. В это же время она оформляла документы на опеку над двумя мальчиками из детдома, которые уже проживали вместе с ней, ее мужем и их родными детьми. После операции по уменьшению молочных желез у Юлии Савиновских забрали приемных детей, поскольку, по мнению властей, она перестала быть женщиной, превратившись в трансгендера.
Савиновских несколько раз пыталась в судебном порядке вернуть себе приемных детей, однако всякий раз ей отказывали в этом. Последний раз, 15 мая 2018 года, Свердловский областной суд признал законным приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который отказался возвращать ей приемных детей. Судебные власти не приняли в расчет положительную характеристику Савиновских и результаты психиатрического освидетельствования, в которых говорилось, что женщина вменяема. 14 ноября Верховный суд отказал адвокатам Юлии Савиновских в рассмотрении кассационной жалобы на решение региональных судов.
В середине июня 2018 года уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила в интервью Znak.com, что один ребенок из отнятых у семьи Савиновских уже усыновлен.