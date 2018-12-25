Отец Бутиной рассказал, что россиянку могут освободить после Нового года

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, признавшейся в суде в сговоре с целью навредить Соединенным Штатам, намерен добиться ее освобождения после Нового года. Об этом рассказал отец Марии Бутиной Валерий на пресс-конференции в Москве. Он добавил, что одобряет стратегию, которой придерживается защита.
«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — цитирует отца россиянки ТАСС. РИА Новости приводит практически ту же цитату, однако в ней указано, что защитники рассчитывают увидеть Бутину на свободе в феврале.
Валерий Бутин рассказал, что на оплату работы адвоката, ведущего дело его дочери, требуется 30 миллионов рублей. Он пояснил, что процесс политизирован, «и отсюда берутся такие большие расценки». «С июля он [адвокат] не счел для себя возможным отказаться от нее [от ведения дела Бутиной], поэтому на протяжении длительного времени практически работает без авансирования», — добавил Бутин.
Фонд Марии Бутиной, куда можно перечислять средства в поддержку россиянки, создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, рассказал отец девушки. «Он [адвокат] понимает, что... у семьи нет таких средств. Там [в США] тоже есть пожертвования от людей, которые с ней [с Бутиной] контактировали, от простых людей — они видят всю несправедливость отношения к ней», — пояснил Валерий Бутин.
Марии Бутиной ранее продлили срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме до 26 декабря.
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря заявил, что Бутина не работала на российские спецслужбы и что американские правоохранительные органы незаконно заключили ее под стражу.
В США Бутину обвиняют в преступном сговоре на территории Соединенных Штатов с целью навредить государству. 14 декабря она признала в суде вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью навредить США. Россиянка подтвердила, что с 2015-го по 2018 год она была в сговоре с бывшим членом Совета Федерации РФ Александром Торшином с целью нанесения ущерба интересам США. Россиянка согласилась заключить сделку с американским следствием.
Председатель правления организации «Право на оружие» 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. По версии американских правоохранителей, она лоббировала интересы России без регистрации в США в качестве иноагента. Федеральная коллегия присяжных в США 18 июля выдвинула против нее обвинения по частям 371 («Сговор с целью нападения или мошенничества против США») и 951 («Агент иностранного государства») раздела 18 Свода законов США. По первой статье россиянке грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, а по второй — до 10 лет заключения. Ранее в суде Бутина вину не признала.
30 ноября на сайте Банка России опубликовали сообщение о том, что зампред — статс-секретарь Центробанка Александр Торшин покидает пост в связи с выходом на пенсию.