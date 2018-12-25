Отец Бутиной рассказал, что россиянку могут освободить после Нового года

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, признавшейся в суде в сговоре с целью навредить Соединенным Штатам, намерен добиться ее освобождения после Нового года. Об этом рассказал отец Марии Бутиной Валерий на пресс-конференции в Москве. Он добавил, что одобряет стратегию, которой придерживается защита.





«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — цитирует отца россиянки ТАСС. РИА Новости приводит практически ту же цитату, однако в ней указано, что защитники рассчитывают увидеть Бутину на свободе в феврале.





Валерий Бутин рассказал, что на оплату работы адвоката, ведущего дело его дочери, требуется 30 миллионов рублей. Он пояснил, что процесс политизирован, «и отсюда берутся такие большие расценки». «С июля он [адвокат] не счел для себя возможным отказаться от нее [от ведения дела Бутиной], поэтому на протяжении длительного времени практически работает без авансирования», — добавил Бутин.