close
St
Отец Бутиной рассказал, что россиянку могут освободить после Нового года
Новости

Отец Бутиной рассказал, что россиянку могут освободить после Нового года

Валерий Бутин одобряет стратегию, которой придерживаются адвокаты его дочери

Валерий Бутин одобряет стратегию, которой придерживаются адвокаты его дочери
Коллаж: © Daily Storm

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, признавшейся в суде в сговоре с целью навредить Соединенным Штатам, намерен добиться ее освобождения после Нового года. Об этом рассказал отец Марии Бутиной Валерий на пресс-конференции в Москве. Он добавил, что одобряет стратегию, которой придерживается защита.


«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — цитирует отца россиянки ТАСС. РИА Новости приводит практически ту же цитату, однако в ней указано, что защитники рассчитывают увидеть Бутину на свободе в феврале.


Валерий Бутин рассказал, что на оплату работы адвоката, ведущего дело его дочери, требуется 30 миллионов рублей. Он пояснил, что процесс политизирован, «и отсюда берутся такие большие расценки». «С июля он [адвокат] не счел для себя возможным отказаться от нее [от ведения дела Бутиной], поэтому на протяжении длительного времени практически работает без авансирования», — добавил Бутин.


Путин: Бутина не работает на российскую разведку

Американские правоохранители незаконно содержат под стражей россиянку, считает президент России 20 декабря 2018

Фонд Марии Бутиной, куда можно перечислять средства в поддержку россиянки, создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, рассказал отец девушки. «Он [адвокат] понимает, что... у семьи нет таких средств. Там [в США] тоже есть пожертвования от людей, которые с ней [с Бутиной] контактировали, от простых людей — они видят всю несправедливость отношения к ней», — пояснил Валерий Бутин.


Марии Бутиной ранее продлили срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме до 26 декабря.


Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря заявил, что Бутина не работала на российские спецслужбы и что американские правоохранительные органы незаконно заключили ее под стражу.


В США Бутину обвиняют в преступном сговоре на территории Соединенных Штатов с целью навредить государству. 14 декабря она признала в суде вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью навредить США. Россиянка подтвердила, что с 2015-го по 2018 год она была в сговоре с бывшим членом Совета Федерации РФ Александром Торшином с целью нанесения ущерба интересам США. Россиянка согласилась заключить сделку с американским следствием.


Захарова назвала преследование Бутиной в США актом политического шантажа

Уголовное дело против россиянки направлено на разжигание русофобских настроений, считает официальный представитель МИД РФ 19 декабря 2018


Председатель правления организации «Право на оружие» 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. По версии американских правоохранителей, она лоббировала интересы России без регистрации в США в качестве иноагента. Федеральная коллегия присяжных в США 18 июля выдвинула против нее обвинения по частям 371 («Сговор с целью нападения или мошенничества против США») и 951 («Агент иностранного государства») раздела 18 Свода законов США. По первой статье россиянке грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, а по второй — до 10 лет заключения. Ранее в суде Бутина вину не признала.


30 ноября на сайте Банка России опубликовали сообщение о том, что зампред — статс-секретарь Центробанка Александр Торшин покидает пост в связи с выходом на пенсию.