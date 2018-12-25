Цеповяз решил отнять бизнес у своих детей

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный за убийство в станице Кущевская, подал иск к бывшей жене о признании за ним 50% в компании «Созвездие», принадлежащей его детям. Мужчина также требует аннулировать сделку, по которой доля в «Созвездии» перешла к его детям от бывшей супруги. Цеповяз намерен сохранить за собой половину уставного капитала этой фирмы, у которой во владении находятся химчистка и ресторан в Кущевской.
«Цеповяз подал очередной иск к своей бывшей супруге и детям. В этот раз требует признать недействительным сделки по переходу прав на доли в ООО«Созвездие» от бывшей супруги к их детям Оксане и Дмитрию. Вторым требованием является признать за ним 50%-й доли в уставном капитале общества. Свою долю Цеповяз оценил в 4,2 миллиона рублей», — сообщил «Комсомольской правде» адвокат Эдуард Чургулия.
В 2015 году Вячеслав и Наталья Цеповязы заключили между собой брачный договор, согласно которому все имущество Вячеслава Цеповяза переходит к его жене и детям. Спустя два года брак распался, так как супруге надоело обеспечивать мужа в колонии. По словам Натальи, в год на его содержание уходило около трех миллионов рублей.
Как только Наталья перестала спонсировать бывшего мужа, он подал иск с требованием признать брачный договор недействительным. Краснодарский краевой суд удовлетворил заявление Цеповяза. Адвокаты бывшей жены осужденного пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Все имущество супругов теперь должно быть поделено поровну.
В ноябре стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, килограммы красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также недешевые предметы гардероба.
Вячеслав Цеповяз был членом организованной преступной группировки, во главе которой стоял Сергей Цапок. Банда орудовала в Краснодарском крае с конца 90-х и до 2012 года. Цапка и двоих его подельников в 2013 году приговорили к пожизненному заключению за убийство в доме фермера Сервера Аметова 12 человек, в том числе маленьких детей.