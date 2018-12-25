Цеповяз решил отнять бизнес у своих детей

В ноябре стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, килограммы красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также недешевые предметы гардероба.





Вячеслав Цеповяз был членом организованной преступной группировки, во главе которой стоял Сергей Цапок. Банда орудовала в Краснодарском крае с конца 90-х и до 2012 года. Цапка и двоих его подельников в 2013 году приговорили к пожизненному заключению за убийство в доме фермера Сервера Аметова 12 человек, в том числе маленьких детей.