«Как со слухом у мэра?»: Кадыров опубликовал видео с жалобой мальчика из Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео юного блогера из Грозного Ханзалы Магомадова, рассказавшего, что у него в ванной из обоих кранов течет горячая вода. Магомадов в видеообращении предупреждает, что пожалуется главе Чечни, если проблему не решат. Кадыров после публикации мальчика обратился к мэру Грозного Ибрагиму Закриеву и попросил разобраться с подачей воды.





Кадыров отметил, что услышал обращение мальчика. «Ох ты какой грозный чеченский блогер!.. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче — установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или все-таки разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждем, время пошло», — написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».