Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор

Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева в интервью Би-би-си заявила, что не смотрит телевизор. Она пояснила, что с экранов «льется агрессия, опасная для здоровья». Андреева добавила, что «очень себя любит» и не хочет «давать разрушать свои нейроны» людям, агрессивно ведущим себя в кадре.
Корреспондент издания хотела задать Андреевой вопрос о ведущем Первого канала Артеме Шейнине. Екатерина Андреева сказала, что не хочет комментировать работу коллег. «Дело в том, что я не смотрю телевизор... Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — заявила она. Андреева подчеркнула, что сама не использует агрессию, когда рассказывает о новостях в программе «Время».
Кроме того, в интервью телеведущая прокомментировала заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что у нее есть гражданство Черногории. «Алексей Навальный наврал про меня — по поводу моего гражданства. Да, у меня действительно есть гражданство Черногории по мужу, потому что мой муж — черногорец. Но я никогда этого не скрывала... А это было подано тем же Алексеем Навальным как какая-то сверхсекретная новость», — сообщила она.
Андреева призналась, что хотела бы взять интервью у Навального. Она рассказала о темах, по которым ее интересы совпадают с интересами оппозиционера. «Я тоже считаю, что коррупция должна быть жестко наказана, расследование всех случаев должно быть очень открытым... Потом, я четко согласна по поводу мигрантов. Что миграция должна быть цивилизованной. Если мы приглашаем людей, которые работают здесь на разных работах, у них должно быть: вид на жительство, хорошие, нормальные условия для житья-бытья, возможность привозить свои семьи, но не покупать гражданство», — пояснила она.
Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Первый выпуск этой информационной программы зрители увидели 1 января 1968 года. С 1972 года не менялись хронометраж выпусков — 30 минут — и время выхода в эфир — 21:00.