Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор

Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева в интервью Би-би-си заявила, что не смотрит телевизор. Она пояснила, что с экранов «льется агрессия, опасная для здоровья». Андреева добавила, что «очень себя любит» и не хочет «давать разрушать свои нейроны» людям, агрессивно ведущим себя в кадре.





Корреспондент издания хотела задать Андреевой вопрос о ведущем Первого канала Артеме Шейнине. Екатерина Андреева сказала, что не хочет комментировать работу коллег. «Дело в том, что я не смотрю телевизор... Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — заявила она. Андреева подчеркнула, что сама не использует агрессию, когда рассказывает о новостях в программе «Время».