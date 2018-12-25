Володин предложил Путину оценить актуальность Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, предложил оценить, насколько нормы Конституции РФ соответствуют сегодняшним реалиям. Он отметил, что это нужно сделать, не затрагивая основополагающие положения главного закона страны. Об этом Володин сказал на встрече Путина с руководством Федерального Собрания.





«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», — цитирует обращение Володина к Путину ТАСС.





Спикер Госдумы отметил, что у россиян есть вопросы, связанные с утратившими актуальность, а также с неэффективными положениями Конституции. «В этой связи 25 лет [прошедшие с момента создания Конституции] — время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы», — считает он.