Путин и Лукашенко договорились создать рабочую группу по вопросам цен на газ





Рабочая встреча политиков продлилась почти четыре часа. В ходе переговоров стороны обсуждали планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора России, а также вопросы «наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы», рассказал Силуанов. «Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — добавил он, при этом не ответив на вопрос журналистов, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.





Начиная переговоры, Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска «в целом развиваются весьма успешно». Так, по его словам, в 2017 году товарооборот между странами вырос более чем на 23%, превысив 32 миллиарда долларов, а в 2018-ом товарооборот увеличился еще на 12% к базе прошлого года. «Есть и вопросы — при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают — в сфере энергетики. Несмотря на вопросы, которые возникают у нас в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение», — добавил Путин, цитата по ТАСС.





«Действительно, можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — ответил Александр Лукашенко.