Путин и Лукашенко договорились создать рабочую группу по вопросам цен на газ

Президенты России и Белорусии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря провели встречу в Кремле. В ходе встречи политики договорились о создании рабочей группы, которая займется вопросами налогового маневра в нефтяной отрасли и ценообразования на газ. Об этом рассказал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».
В состав рабочей группы войдут представители правительств РФ и Белоруссии. «Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — добавил Силуанов.
«Мы по вопросу ценообразования на газ должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии. Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения по дальнейшей интеграции, и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Белоруссией», — рассказал министр.
Рабочая встреча политиков продлилась почти четыре часа. В ходе переговоров стороны обсуждали планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора России, а также вопросы «наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы», рассказал Силуанов. «Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — добавил он, при этом не ответив на вопрос журналистов, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.
Начиная переговоры, Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска «в целом развиваются весьма успешно». Так, по его словам, в 2017 году товарооборот между странами вырос более чем на 23%, превысив 32 миллиарда долларов, а в 2018-ом товарооборот увеличился еще на 12% к базе прошлого года. «Есть и вопросы — при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают — в сфере энергетики. Несмотря на вопросы, которые возникают у нас в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение», — добавил Путин, цитата по ТАСС.
«Действительно, можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — ответил Александр Лукашенко.
В апреле 2017 года Россия и Белоруссия договорились о том, что «Газпром» даст Минску скидку на газ на 2018-2019 годы. Согласно договоренностям, в 2018 году российский газ стоит для Белоруссии 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов.
От реализации налогового маневра в России бюджет Белоруссии может потерять более 300 миллионов долларов в 2019 году, а за шесть лет — до 10 миллиардов долларов, предполагает белорусский Минфин.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли проводится с целью пополнить федеральный бюджет и является важным фактором преобразования налоговой системы в следующие шесть лет — наряду с повышением НДС с 18 до 20%. Также правительство планирует поставить на налоговый учет самозанятых лиц, что тоже должно принести средства в государственную казну.