«Не призываю к мартиархату»: Матвиенко предложила увеличить число женщин во власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить число женщин «во всех уровнях власти», при этом отметив, что не призывает к матриархату. С таким предложением она выступила на встрече президента России Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания.
«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны... Я, конечно, не призываю к матриархату. Но все-таки, думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Спикер Совфеда отметила, что в министерстве иностранных дел России нет ни одной женщины-посла, чего не встретишь «даже в африканских странах». «Причем мы говорим о подборе и выдвижении женщин не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, где они абсолютно конкурентоспособны», — добавила она.
В то же время Валентина Матвиенко поблагодарила Владимира Путина за «поддержку женской повестки» — ранее были утверждены национальная стратегия действий в интересах женщин и план ее реализации. «Это послужило мощным толчком к развитию женского движения и женских общественных организаций в России», — считает она.
Кроме того, председатель Совфеда отметила развитие женского предпринимательства. «Выросло число общественно-значимых социальных проектов, реализуемых женщинами, количество женщин-волонтеров, благотворительных организаций. За последние годы до 69 % вырос индекс предпринимательской активности женщин. По доли женщин топ-менеджеров компаний мы входим в тройку лидеров в мире», — рассказала она.
В сентябре Валентина Матвиенко выступала на открытии заседания «Женской двадцатки» (W20) в рамках Второго Евразийского женского форума. На пленарном заседании форума она сообщила, что сокращение разрыва в занятости женщин и мужчин на четверть добавило бы около 4% прироста мировой экономики. Матвиенко заявила, что сожалеет, что в современном мире мужчины имеют больший доступ к ресурсам, чем женщины и призвала сокращать гендерное неравенство.