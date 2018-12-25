«Не призываю к мартиархату»: Матвиенко предложила увеличить число женщин во власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить число женщин «во всех уровнях власти», при этом отметив, что не призывает к матриархату. С таким предложением она выступила на встрече президента России Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания.





«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны... Я, конечно, не призываю к матриархату. Но все-таки, думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений», — цитирует Матвиенко ТАСС.





Спикер Совфеда отметила, что в министерстве иностранных дел России нет ни одной женщины-посла, чего не встретишь «даже в африканских странах». «Причем мы говорим о подборе и выдвижении женщин не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, где они абсолютно конкурентоспособны», — добавила она.