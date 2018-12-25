Семь компаний и 245 физлиц пополнили список санкций России против Украины

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал ранее 25 декабря российский премьер в Twitter.





В начале ноября Россия ввела санкции в отношении Украины. Тогда 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины подпали под ограничения. В их отношении ввели специальные экономические меры, предусматривающие блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала.





В конце сентября Украина ввела санкции против российских транспортных компаний: «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и некоторых других. В Киеве уверены, что эти фирмы сотрудничают с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые украинские власти считают незаконными. Также под действие украинских санкций подпали российские компании, задействованные на строительстве Крымского моста через Керченский пролив.