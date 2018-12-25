Семь компаний и 245 физлиц пополнили список санкций России против Украины

Список санкций России в отношении Украины пополнился 245 физическими лицами и семью компаниями, полный перечень опубликовали на сайте правительства РФ. Ранее о расширении санкций объявил российский премьер Дмитрий Медведев, пояснив, что такие меры приняты для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Ограничения касаются начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы, первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового и мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает ТАСС. В список также попали ряд депутатов Верховной рады, включая сопредседателя «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова, главу фракции «Оппозиционного блока» в Раде Вадима Новинского, лидера партии «Наши» Евгения Мураева, Алену Бабак от «Самопомощи» и Алену Шкрум от «Батькивщины». Таким образом, всего под российскими ограничениями сейчас находятся 567 украинцев.
Кроме того, под российские санкции попали концерн «Укроборонпром», военное предприятие «Укрспецэкспорт», публичное акционерное общество «Центрэнерго», «Государственный экспортно-импортный банк Украины», страховая группа «Тас» и «Первая логистическая компания». В настоящее время в перечне попавших под ограничения предприятий числятся 75 предприятий.
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал ранее 25 декабря российский премьер в Twitter.
В начале ноября Россия ввела санкции в отношении Украины. Тогда 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины подпали под ограничения. В их отношении ввели специальные экономические меры, предусматривающие блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала.
В конце сентября Украина ввела санкции против российских транспортных компаний: «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и некоторых других. В Киеве уверены, что эти фирмы сотрудничают с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые украинские власти считают незаконными. Также под действие украинских санкций подпали российские компании, задействованные на строительстве Крымского моста через Керченский пролив.