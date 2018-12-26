SANA: Израильские ВВС атаковали Сирию с территории Ливана

«Наши установки ПВО перехватили вражеские ракеты, запущенные с израильских самолетов с территории Ливана, и смогли остановить большую часть атаки. В итоге нападения был разрушен склад с аммуницией, три солдата были ранены», — приводит SANA слова военного.





После сообщений в СМИ об атаке со стороны Израиля, Армия обороны Израиля объявила об активации систем ПВО для защиты от противовоздушных ракет, запущенных из Сирии. По заявлению пресс-службы IDF, с израильской стороны жертв или разрушений не последовало.