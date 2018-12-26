SANA: Израильские ВВС атаковали Сирию с территории Ливана

Израильские военные нанесли ракетный удар по военным объектам вблизи Дамаска, часть ракет удалось перехватить системам ПВО Сирии, однако в результате атаки был разрушен склад с оружием и пострадали три солдата сирийской армии, сообщило государственное агентство новостей Сирии SANA. Источник SANA из армии Сирии подтвердил, что атака была нанесена с территории Ливана. Израильская сторона в свою очередь заявила, что отбивала удар противовоздушных ракет со стороны Дамаска.
«Наши установки ПВО перехватили вражеские ракеты, запущенные с израильских самолетов с территории Ливана, и смогли остановить большую часть атаки. В итоге нападения был разрушен склад с аммуницией, три солдата были ранены», — приводит SANA слова военного.
После сообщений в СМИ об атаке со стороны Израиля, Армия обороны Израиля объявила об активации систем ПВО для защиты от противовоздушных ракет, запущенных из Сирии. По заявлению пресс-службы IDF, с израильской стороны жертв или разрушений не последовало.
Предыдущая атака Израиля по Сирии произошла 29 ноября. Согласно сообщениям СМИ, тогда сирийские системы ПВО сбили четыре ракеты и самолет ВВС Израиля в районе эль-Кисва к югу от Дамаска. Представитель пресс-службы IDF опроверг данные о сбитом самолете. Это была первая атака Израиля по Сирии после крушения российского Ил-20, который был сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем 17 сентября.
Самолет российских ВКС Ил-20 был сбит сирийской ракетой 17 сентября. В Минобороны России заявили, что ответственность за трагедию лежит на израильтянах — их истребители-бомбардировщики F-16 «прикрылись» российским транспортником, поставив его под удар сирийской системы ПВО. Израильская сторона настаивает, что российский самолет попал под беспорядочный огонь сирийских систем ПВО, а причиной трагедии стал непрофессионализм военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). После инцидента Россия возобновила план по передаче Сирии комплексов ПВО С-300 «Фаворит», который был приостановлен в 2013 году по просьбе Израиля.