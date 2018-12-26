Минздрав предложил прекратить продажу табака в России к 2050 году

Краткосрочно Минздрав ставит целью новой программы снизить до 2025 года процент курящего населения до 25%. По последним данным ведомства, в 2016 году в России курящих граждан было около 30%, то есть более 40 миллионов человек.





Достигнуть этого министерство планирует путем введения ряда изменений: предлагается повысить ставки акцизов на табачную продукцию до среднего уровня стран Евросоюза, запретить распространение «новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака» (электронных сигарет), ввести определенные требования к размерам и цветам пачек сигарет, а также усилить борьбу с нелегальной торговлей табачными изделиями.





По мнению Минздрава, предложенные меры позволят постепенно снизить процент курящего населения к 2040-2050 году до 5% от населения России. В случае успеха этой стратегии, в ведомстве рассматривают возможность начать поэтапный вывод табака из легальной продажи в принципе. В Минфине, с которым подобные изменения необходимо согласовывать, этот проект новой государственной политики еще не получили, поэтому комментариев предоставить не могли.





Планы Минздрава направлены как на повышение уровня здоровья граждан, так и на экономическую выгоду для государства. Согласно подсчетам аналитиков министерства, сейчас ВВП России теряет на табаке около 2% в год — выгода с акцизов на табачные изделия не компенсирует затраты государства на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, социальные выплаты по болезням и по утере кормильца. Кроме того, отмечают в ведомстве, некурящие граждане более трудоспособны, живут дольше и меньше страдают от болезней.