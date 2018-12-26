Минздрав предложил прекратить продажу табака в России к 2050 году

Министерство здравоохранения РФ разработало проект новой государственной политики противодействия потреблению табака и табачных изделий с 2019 по 2030 годы. В долгосрочной перспективе, обозначенной в документе, ведомство рассчитывает снизить процент курящего населения в России до 5% к 2040-2050 годам, после чего постепенно вывести табачную продукцию из оборота полностью. Аналитики Минздрава по итогам подсчетов также сообщили, что кроме улучшения здоровья населения, у инициативы есть экономическое обоснование — акцизы на табак не принесут бюджету той же выгоды, которую могли бы обеспечить здоровые некурящие граждане. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию текста проекта, подлинность которого подтвердил представитель министерства.
Краткосрочно Минздрав ставит целью новой программы снизить до 2025 года процент курящего населения до 25%. По последним данным ведомства, в 2016 году в России курящих граждан было около 30%, то есть более 40 миллионов человек.
Достигнуть этого министерство планирует путем введения ряда изменений: предлагается повысить ставки акцизов на табачную продукцию до среднего уровня стран Евросоюза, запретить распространение «новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака» (электронных сигарет), ввести определенные требования к размерам и цветам пачек сигарет, а также усилить борьбу с нелегальной торговлей табачными изделиями.
По мнению Минздрава, предложенные меры позволят постепенно снизить процент курящего населения к 2040-2050 году до 5% от населения России. В случае успеха этой стратегии, в ведомстве рассматривают возможность начать поэтапный вывод табака из легальной продажи в принципе. В Минфине, с которым подобные изменения необходимо согласовывать, этот проект новой государственной политики еще не получили, поэтому комментариев предоставить не могли.
Планы Минздрава направлены как на повышение уровня здоровья граждан, так и на экономическую выгоду для государства. Согласно подсчетам аналитиков министерства, сейчас ВВП России теряет на табаке около 2% в год — выгода с акцизов на табачные изделия не компенсирует затраты государства на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, социальные выплаты по болезням и по утере кормильца. Кроме того, отмечают в ведомстве, некурящие граждане более трудоспособны, живут дольше и меньше страдают от болезней.
Ранее в Минздраве заявили, что рассматривают вопрос введения в РФ безлоготипных пачек сигарет и идет разработка программы по снижению числа мест для курения. Она также выступила за поднятие возрастной планки продажи алкоголя — до 21 года. В рамках федерального проекта «Общественное здоровье» Минздрав намерен добиться уменьшения розничной продажи сигарет и горячительных напитков с 1,5 до 1,15 тысячи штук и с 6,6 до шести литров на душу населения соответственно.
Согласно данным доклада «Что и как курят в России», в России с 1994-го по 2016 год уменьшилось количество потребителей табака с 31 до 28%. При этом число курящих женщин увеличилось с 9 процентов до 14%, а мужчин — уменьшилось с 58 до 44% за 22 года. Предпочитающих сигареты без фильтра стало значительно меньше — с 35 до 3%, популярность папирос и самокруток снизилась с 5 и 7% соответственно практически до нуля. Доклад был подготовлен Центром лонгитюдных (долгосрочных) обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.