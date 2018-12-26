Главком ВМФ рассказал о противодействии нарастающей активности НАТО у границ России

Силы Военно-морского флота (ВМФ) РФ в 2019 году будут размещаться соответственно нарастающей активности США и стран НАТО у границ России. Западные страны продолжают размещать вблизи границ РФ новое стратегическое оружие и объекты военной инфраструктуры, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев. Он напомнил, что флот должен обеспечить достаточное присутствие в мировом океане, чтобы совместно с другими видами войск обеспечивать стратегическое сдерживание сил других стран и защиту национальных интересов. В Минобороны также сообщили о подготовке новой береговой базы на Камчатке.
«Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов», — приводит слова Королева «Красная звезда».
Он пояснил, что эти военные ресурсы будут распределяться в мировом океане «с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации». В частности Королев упомянул, что другие страны размещают в близких к территории РФ акваториях морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры.
Адмирал добавил, что в новом, 2019 году Главком ВМФ займется созданием и развитием «качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота». «[Наши] усилия будут сосредоточены на создании [флота], способного совместно с другими видами и родами войск Вооруженных сил Российской Федерации обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане», — пояснил цели развития ВМФ Королев.
Одно из направлений развития раскрыл контр-адмирал Александр Юлдашев. По его словам, на Камчатке планируется создание новой береговой базы. Военный пояснил, что на строительство базы отведено около двух лет, а в данный момент ВМФ занимается обновлением причального фронта. «В прошлом [2017] году бригада морской пехоты была усилена несколькими десятками единиц новых бронетранспортеров БТР-82А. До этого в течение года новая техника проходила испытания в условиях Камчатки и хорошо зарекомендовала себя. Вспомогательный флот Камчатки получил новейший рейдовый буксир, а аварийно-спасательный отряд — новый многофункциональный катер», — рассказал Юлдашев, добавив, что в войсках была создана отдельная рота тяжелых машин для перевозки гусеничной техники.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США намерены направить военные корабли в Черное море в ответ на действия России против украинских моряков в Керченском проливе. Источники телеканала заявили, что американские военные обратились с просьбой к Госдепартаменту уведомить Турцию о проходе военных кораблей в акваторию Черного моря. Телеканал также сообщил о прохождении недалеко от залива Петра Великого в Японском море, где находится основная база Тихоокеанского флота ВМФ РФ, эсминца ВМС США USS McCampbell, оснащенного системой запуска крылатых ракет «Томагавк». Позднее эту информацию опровергли представители Пентагона, вместе с тем призвав международное сообщество обязательно отреагировать на инцидент и введенные Россией ограничения судоходства в Азовском море в иной форме.