Главком ВМФ рассказал о противодействии нарастающей активности НАТО у границ России

«Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов», — приводит слова Королева «Красная звезда».





Он пояснил, что эти военные ресурсы будут распределяться в мировом океане «с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации». В частности Королев упомянул, что другие страны размещают в близких к территории РФ акваториях морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры.





Адмирал добавил, что в новом, 2019 году Главком ВМФ займется созданием и развитием «качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота». «[Наши] усилия будут сосредоточены на создании [флота], способного совместно с другими видами и родами ­войск Вооруженных сил Российской Федерации обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане», — пояснил цели развития ВМФ Королев.





Одно из направлений развития раскрыл контр-адмирал Александр Юлдашев. По его словам, на Камчатке планируется создание новой береговой базы. Военный пояснил, что на строительство базы отведено около двух лет, а в данный момент ВМФ занимается обновлением причального фронта. «В прошлом [2017] году бригада морской пехоты была усилена несколькими десятками единиц новых бронетранспортеров БТР-82А. До этого в течение года новая техника проходила испытания в условиях Камчатки и хорошо зарекомендовала себя. Вспомогательный флот Камчатки получил новейший рейдовый буксир, а аварийно-спасательный отряд — новый многофункциональный катер», — рассказал Юлдашев, добавив, что в войсках была создана отдельная рота тяжелых машин для перевозки гусеничной техники.