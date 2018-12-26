КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

«Эта невероятная церемония означает и показывает готовность Корей активно сотрудничать в модернизации и соединении железных дорог двух стран в будущем», — говорится в пресс-релизе министерства транспорта Южной Кореи.





В ведомстве отметили, что церемония не означает фактического начала строительства или других работ по физическому объединению железнодорожных путей. «Собственно строительство будет начато соответственно планам, которые требуют денуклеаризации Северной Кореи и отмены глобальных санкций против нее», — уточняют в Минтранспорта Республики Корея.





В церемонии приняли участие более 100 человек, со стороны Южной Кореи мероприятием руководили министр транспорта Ким Хен Ми и министр по объединению Чо Мен Гюн, КНДР представляли заместитель министра железных дорог Ким Юн Хек и председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Также в событии участвовали представители ООН, России, Китая и Монголии. Чиновники обеих Корей подписали железнодорожную шпалу и открыли новый указатель на станции северокорейского города Кэсон.