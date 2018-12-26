КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

Северная и Южная Кореи провели церемонию символического объединения железнодорожных систем КНДР и Республики Корея на станции Панмун в северокорейском городе Кэсон вблизи границы между странами. На торжественное мероприятие на поезде прибыли около 100 чиновников Республики Корея и представители КНДР. Также за церемонией наблюдали делегации от ООН, России, Китая и Монголии. Представители Северной и Южной Корей подписали шпалу железнодорожных путей и открыли указатель на станции. Об этом сообщает агентство «Енхап».
«Эта невероятная церемония означает и показывает готовность Корей активно сотрудничать в модернизации и соединении железных дорог двух стран в будущем», — говорится в пресс-релизе министерства транспорта Южной Кореи.
В ведомстве отметили, что церемония не означает фактического начала строительства или других работ по физическому объединению железнодорожных путей. «Собственно строительство будет начато соответственно планам, которые требуют денуклеаризации Северной Кореи и отмены глобальных санкций против нее», — уточняют в Минтранспорта Республики Корея.
В церемонии приняли участие более 100 человек, со стороны Южной Кореи мероприятием руководили министр транспорта Ким Хен Ми и министр по объединению Чо Мен Гюн, КНДР представляли заместитель министра железных дорог Ким Юн Хек и председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Также в событии участвовали представители ООН, России, Китая и Монголии. Чиновники обеих Корей подписали железнодорожную шпалу и открыли новый указатель на станции северокорейского города Кэсон.
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин 16 августа публично выразил надежду, что до конца года железные дороги между КНДР и Республикой Корея будут соединены — по его словам, это ознаменует начало небывалых перемен и сделает новый шаг в сотрудничестве между странами. Южнокорейский глава отметил, что экономическая интеграция двух стран будет продолжаться на фоне денуклеаризации Корейского полуострова.
27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча глав КНДР и Южной Кореи, после которой северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о «начале нового отрезка истории — истории и эпохи мира» на Корейском полуострове. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове». В документе официально заявлено, что на полуострове больше «не будет войны».