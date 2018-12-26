Жалоба Кадырову сработала: мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой

Юный блогер Ханзала Магомадов 25 декабря опубликовал запись, в которой рассказал, что в его доме из обоих кранов идет горячая вода. «Водоканал чеченский когда-нибудь придет в себя? Мне что, сделать третий кран, из которого будет идти нормальная вода?» — спросил риторически мальчик.





Запись вскоре репостнул Вконтакте глава Чечни Рамзан Кадыров, прокомментировав это так: «Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче - установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждем, время пошло».





У юного Ханзалы Магомадова из Грозного — более 35 тысяч подписчиков в Instagram. Мальчик выкладывает в соцсеть забавные видео.