Жалоба Кадырову сработала: мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой

Проблема с подачей холодной воды в доме юного чеченского блогера Ханзалы Магомадова была разрешена через несколько часов после того, как на жалобу мальчика в соцсетях ответил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил сам Ханзала, рассказав в Instagram, что после реакции руководителя Чечни из кранов в его доме вновь пошла холодная вода, а самого блогера посетил мэр Грозного Ибрагим Закриев и подарил ему игрушку.
В своей записи в Instagram мальчик заявил, что все его пожелания исполнились. «Вот вы представляете, есть Рамзан Кадыров — вкратце, вот он меня сегодня осчастливил, все мои мечты исполнил», — рассказал блогер. На следующем видео Ханзала пояснил, что после его записи к нему приехал мэр Грозного и подарил ему игрушечный автомобиль.
Юный блогер Ханзала Магомадов 25 декабря опубликовал запись, в которой рассказал, что в его доме из обоих кранов идет горячая вода. «Водоканал чеченский когда-нибудь придет в себя? Мне что, сделать третий кран, из которого будет идти нормальная вода?» — спросил риторически мальчик.
Запись вскоре репостнул Вконтакте глава Чечни Рамзан Кадыров, прокомментировав это так: «Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче - установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждем, время пошло».
У юного Ханзалы Магомадова из Грозного — более 35 тысяч подписчиков в Instagram. Мальчик выкладывает в соцсеть забавные видео.