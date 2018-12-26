Глава Санкт-Петербурга принял отставку вице-губернаторов Албина и Мокрецова

В Петербурге врио губернатора Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, сообщила пресс-служба городской администрации. Ранее Албин заявил, что готов уйти в отставку из-за деятельности представительницы обманутых дольщиков Аллы Андреевой. Активистка пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на неэффективность Албина и других чиновников и обвинила их в «травле». Албин в ответ обвинил Андрееву во лжи и самопиаре.
«Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова... Принята отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина», — сообщили в пресс-службе главы Санкт-Петербурга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил журналистам, что отставка Албина не связана с жалобами Андреевой: «Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга».
Мокрецов находился на своем посту с 2013 года и контролировал три комитета при губернаторе города: комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и комитета финансов Санкт-Петербурга. В связи с отставкой Мокрецова его обязанности временно переданы вице-губернатору Сергею Мовчану. Временное исполнение обязанностей по координации комитета имущественных отношений возложено на заместителя председателя комитета Александра Германа.
Албин занял пост вице-губернатора в ноябре 2014 года и отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования. В связи с его отставкой полномочия Албина временно переданы вице-губернатору Николаю Бондаренко.
На ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря Албина и некоторых других чиновников Санкт-Петербурга публично обвинили в некомпетентности. Представительница 3500 человек, участвовавших в долевом строительстве жилья группой компаний «Город», Алла Андреева заявила, что ее мужа убили из-за ее активной позиции в борьбе за права обманутых дольщиков, а сама она подверглась травле со стороны чиновников Санкт-Петербурга. Вице-губернатор в свою очередь заявил, что слова Андреевой являются «ложью и самопиаром», отказался с ней работать и сообщил, что готов уйти в отставку за «свою несговорчивость».
Албин также рассказал СМИ в прошлом году, что причиной протечек на крыше «Зенит-Арены», строительство которой он курировал, стали бакланы — птицы, которые якобы клювами дырявили покрытие. Позднее он признался, что эта информация была неправдой. «Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов», — заявил он после того, назвав историю с бакланами шуткой.