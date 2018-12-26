Глава Санкт-Петербурга принял отставку вице-губернаторов Албина и Мокрецова

На ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря Албина и некоторых других чиновников Санкт-Петербурга публично обвинили в некомпетентности. Представительница 3500 человек, участвовавших в долевом строительстве жилья группой компаний «Город», Алла Андреева заявила, что ее мужа убили из-за ее активной позиции в борьбе за права обманутых дольщиков, а сама она подверглась травле со стороны чиновников Санкт-Петербурга. Вице-губернатор в свою очередь заявил, что слова Андреевой являются «ложью и самопиаром», отказался с ней работать и сообщил, что готов уйти в отставку за «свою несговорчивость».





Албин также рассказал СМИ в прошлом году, что причиной протечек на крыше «Зенит-Арены», строительство которой он курировал, стали бакланы — птицы, которые якобы клювами дырявили покрытие. Позднее он признался, что эта информация была неправдой. «Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов», — заявил он после того, назвав историю с бакланами шуткой.