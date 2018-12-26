Неизвестные украли 10 миллионов рублей из автомобиля, врезавшегося в КПП в Домодедово

«У водителя автомобиля произошел дорожный конфликт с другим участником движения в районе аэропорта Домодедово... Автомобиль влетел в КПП аэропорта. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и охранник КПП... У водителя машины неизвестные похитили деньги, спровоцировали ДТП и скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их задержание», — приводит ТАСС слова представителя полиции. В правоохранительных органах отметили, что нападавшие передвигались на автомобиле марки Ford.





«Предварительно, водитель автомобиля [предполагаемых грабителей] выбросил на ходу из окна тяжелый предмет, который угодил в лобовое стекло арендованного автомобиля, серьезно его повредив», — пояснили «Интерфаксу» в полиции. Издание также уточнило со ссылкой на информированный источник, что из автомобиля было похищено около 10 миллионов рублей. Правоохранительные органы ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых в ограблении.





В аэропорту заявили, что инцидент не повлиял на их работу. Пресс-служба комплекса отметила, что инцидент произошел на внутрипортовой дороге, по которой можно проехать к удаленным парковкам и зданиям различных предприятий аэропорта.