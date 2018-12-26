«Верните россиян домой!»: Кремль призвали обменять украинских моряков на граждан России

Несколько российских журналистов и общественных деятелей попросили Кремль, Министерство иностранных дел и правительство как можно скорее организовать обмен россиян, содержащихся в украинских тюрьмах и СИЗО, на моряков ВМС Украины, задержанных во время столкновения в Керченском проливе. Обмен необходимо провести по формату «всех на всех», предусмотренному минскими соглашениями, говорится в заявлении, которе опубликовано в соцсетях и Telegram-каналах. Правозащитники отметили, что президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 20 декабря заявил о готовности к обмену пленными с Украиной.





«Мы призываем власти Российской Федерации проявить инициативу для организации скорейшего обмена Россия — Украина по формату «всех на всех», предусмотренному минскими договоренностями. В настоящий момент в России находится 24 украинца — участника инцидента в Керченском проливе. Полагаем, что в интересах России — не вынесение формального приговора гражданам другой страны, но скорейшее возвращение на Родину наших граждан путем обмена», — сказано в петиции, опубликованной на сайте Change.org и адресованной Кремлю и правительству России.





Как сообщила Daily Storm журналист Екатерина Винокурова, обращение поддержали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, правозащитник Александр Брод, общественные деятели Кристина Потупчик, Алексей Касьян, Мария Баронова и журналисты Марина Ахмедова и Олег Кашин.