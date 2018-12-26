«Верните россиян домой!»: Кремль призвали обменять украинских моряков на граждан России

Несколько российских журналистов и общественных деятелей попросили Кремль, Министерство иностранных дел и правительство как можно скорее организовать обмен россиян, содержащихся в украинских тюрьмах и СИЗО, на моряков ВМС Украины, задержанных во время столкновения в Керченском проливе. Обмен необходимо провести по формату «всех на всех», предусмотренному минскими соглашениями, говорится в заявлении, которе опубликовано в соцсетях и Telegram-каналах. Правозащитники отметили, что президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 20 декабря заявил о готовности к обмену пленными с Украиной.
«Мы призываем власти Российской Федерации проявить инициативу для организации скорейшего обмена Россия — Украина по формату «всех на всех», предусмотренному минскими договоренностями. В настоящий момент в России находится 24 украинца — участника инцидента в Керченском проливе. Полагаем, что в интересах России — не вынесение формального приговора гражданам другой страны, но скорейшее возвращение на Родину наших граждан путем обмена», — сказано в петиции, опубликованной на сайте Change.org и адресованной Кремлю и правительству России.
Как сообщила Daily Storm журналист Екатерина Винокурова, обращение поддержали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, правозащитник Александр Брод, общественные деятели Кристина Потупчик, Алексей Касьян, Мария Баронова и журналисты Марина Ахмедова и Олег Кашин.
В петиции говорится, что сегодня на Украине находится не менее 45 пленных граждан России. «Многие — в критическом состоянии, им не оказывается даже минимальная медицинская помощь. Вопрос обмена между Россией и Украиной — это сейчас буквально вопрос жизни и смерти», — отметили авторы петиции и рассказали о нескольких россиянах, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО.
Один из них, Валерий Иванов, был взят в плен в Донбассе украинскими военными, приговорен к 12 годам тюрьмы и, по данным МИД России, погиб в заключении от побоев, нанесенных охранниками. Помимо Иванова упомянуты один из немногих выживших при пожаре в одесском Доме профсоюзов Евгений Мефедов, задержанные в Донбассе Павел Черных и Алексей Седиков. Они находятся в заключении и испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Необходимая срочная медицинская помощь им, по данным авторов петиции, не оказывается.
«Это лишь некоторые из почти полусотни наших сограждан, которые удерживаются в украинском плену. К сожалению, по некоторым россиянам... нет даже точной информации, живы ли они, — сказано в тексте. — Мы считаем, что главное — начать процесс. Для многих наших сограждан счет идет уже не на месяцы — на часы. Мы предлагаем начать обмен в несколько этапов. В первую очередь обмена должны войти наши сограждане, находящиеся в критическом состоянии здоровья. В конечном итоге в несколько очередей мы придем к формулировке «всех на вcех», но начинать надо уже сейчас».
Журналисты и правозащитники заявили, что готовы оказать помощь в формировании списка первой группы россиян, которых надо выручать немедленно. Всех публичных людей, готовых поддержать петицию, они просят связаться с Кристиной Потупчик или Екатериной Винокуровой.