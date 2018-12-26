Игорь Албин: Планирую встретить Новый год и Рождество Христово!

26 декабря стало известно: врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку двух подчиненных — вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. В правительстве города Игорь Албин курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, транспорта, энергетики, тарифного урегулирования и другие. Михаил Мокрецов отвечал за финансовый и экономический блоки.





Ранее Албин уже заявлял, что готов уйти в отставку из-за деятельности представительницы обманутых дольщиков Аллы Андреевой. Активистка пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на неэффективность Албина и других чиновников и обвинила их в «травле». Албин в ответ обвинил Андрееву во лжи и самопиаре.





25 декабря Александр Беглов подверг острой критике работу строительного блока и, соответственно, профильного вице-губернатора Игоря Албина из-за «катастрофической ситуации» со сдачей социальных объектов в последние годы.





По словам врио губернатора, в 2018 году в городе ввели девять миллионов квадратных метров жилья. Чтобы обеспечить жителей новостроек социальной инфраструктурой, нужно было также построить 74 детских сада и более 30 школ.





«Не построено 20 школ, 20 детсадов, 18 поликлиник и диспансеров, три жилых дома, три дороги, шесть объектов культуры и искусства», — сообщил он.





О своих дальнейших карьерных планах в разговоре с Daily Storm Игорь Албин предпочел умолчать.





«Планирую встретить Новый год и Рождество Христово!» — заявил Албин.





Впрочем, по словам бывшего чиновника, которые приводят журналисты «Фонтанки.Ру», покинуть правительство он собирался еще в начале октября, после ухода губернатора Георгия Полтавченко.