«Лекарств не давали никаких»: к пациенту из Усть-Катава после трепанации пришла глава Росздравнадзора

Уральца Сергея Глухова, которого персонал больницы Усть-Катава положил практически в кучу мусора в необорудованной палате после трепанации черепа, навестила представитель Росздравнадзора региона Лариса Землянская. Корреспондент Daily Storm присутствовал на встрече. Во время визита чиновницы выяснилось, что пациента, перенесшего сложную операцию после тяжелой травмы головы, не лечили почти месяц, пока на него не обратили внимание журналисты из федеральных СМИ. Только после этого чиновники заинтересовались ситуацией. Теперь будет дана оценка действиям врачей.





Глухов рассказал корреспонденту Daily Storm, что в палате, где его бросили, стояла «кошмарная сырость», а матрасы ему кинули дырявые. «Дырка на дырке, они поэтому в коридоре и лежали, наверное, ждали, когда их выкинут, — сказал он. — Которые потоньше мне туда и накидали». ﻿Сколько больной после трепанации пролежал без лечения, он не помнит: «Я дни давно перестал считать», – пояснил он.