Россия хочет добиться от Белоруссии аудита получаемых Минском дотаций

Большая часть выделенных Минску за последние годы дотаций уходила в «черную дыру», утверждает Безпалько: «На те миллиарды долларов, на которые мы, по сути, спонсировали белорусскую экономику в некоторые годы до 25% их ВВП, можно было построить там несколько Швейцарий! Сейчас Россия хочет сделать все расчеты по дотациям и скидкам прозрачными и точными. Не исключено, что в ходе проведения такого аудита сумма помощи будет уменьшена. Но Минску прозрачность не нужна».