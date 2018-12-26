Россия хочет добиться от Белоруссии аудита получаемых Минском дотаций

Белоруссия стремится сохранить для себя все российские экономические льготы и получить новые. В Москве категорически не согласны с такой позицией Минска и намерены поставить точку в продолжающихся не один год иждивенческих отношениях в рамках Союзного государства. Отсутствие конкретного результата переговоров президентов России и Белоруссии, которые прошли в Москве 25 декабря, и договоренность лидеров встретиться еще раз до конца года — доказательство кризиса в двусторонних отношениях, считают опрошенные Daily Storm эксперты.
«Насколько я знаю, российская сторона выдвинула большой блок вопросов, которые необходимо обсудить, а белорусская сторона — по крайней мере, на аппаратном уровне — не очень готова по каждому из этих вопросов предметно разговаривать... Я думаю, что договориться очень сложно. Проблемный узел большой», — сказал корреспонденту Daily Storm политтехнолог Евгений Минченко.
«Никаких особых результатов [переговоров] нет. Белорусские СМИ совершенно зря раструбили, что Россия уже готова выплатить компенсацию за налоговый манер, — отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. — Единственный результат: создание комиссии по обсуждению вопросов в белорусско-российских отношениях. Основную выгоду от этих переговоров всегда получает президент Белоруссии Александр Лукашенко, который использует такие мероприятия для собственного пиара».
«Когда Лукашенко просит дать ему цену на газ, как в Смоленске, [он не учитывает], что в Смоленске цена на голубое топливо отличается даже от других регионов РФ, — пояснил Евгений Минченко, — это связано в том числе с системой перекрестного субсидирования».
Союзное государство России и Белоруссии появилось еще в 90-е годы, и уже тогда стороны договорились о создании единого парламента, введении единой валюты. Но ни одно из этих положений так и не было выполнено.
«Есть только риторика со стороны Белоруссии. И за эти разговоры они еще требуют колоссальные средства… Белорусское руководство ведет себя совершенно по-хамски все последние годы, — посетовал Богдан Безпалько. — Ситуация выглядит дико, потому что Минск фактически требует компенсации за изменения внутреннего российского законодательства… Белорусское руководство жаждет сохранить все [российские] дотации, преференции и субсидии — по сути, иждивенческий характер своей экономики — и при этом сами не хотят вкладываться в создание инфраструктуры».
Большая часть выделенных Минску за последние годы дотаций уходила в «черную дыру», утверждает Безпалько: «На те миллиарды долларов, на которые мы, по сути, спонсировали белорусскую экономику в некоторые годы до 25% их ВВП, можно было построить там несколько Швейцарий! Сейчас Россия хочет сделать все расчеты по дотациям и скидкам прозрачными и точными. Не исключено, что в ходе проведения такого аудита сумма помощи будет уменьшена. Но Минску прозрачность не нужна».
Белорусская сторона, понимая значимость своего геополитического положения и косвенно признавая несостоятельность своей экономики, требует преференций за сохранение союзнических отношений с РФ, проводя своего рода политику политического шантажа, считают политологи. «Позиция российской стороны заключается в готовности платить за военно-политический союз [России и Белоруссии], но открыто. То есть нужно платить за союзничество не с помощью каких-то обходных путей, а формальным финансированием из бюджета Российской Федерации, чтобы всем все было понятно», — пояснил Евгений Минченко.
Слухи о возможном вхождении Белоруссии в состав РФ и политический торг, который якобы сопровождает подготовку к этому событию, не выдерживают критики.
«Разговоры о вхождении Белоруссии в состав РФ — вредные, — сказал Минченко. — Они замусоривают суть проблемы, создают ненужное напряжение в белорусском обществе. Речь идет о более высоком уровне экономической интеграции, который позволит более активно развивать экономику обеих стран».
Сомневается в готовящемся присоединении Белоруссии к РФ и Безпалько: «При нынешнем белорусском президенте это совершенно невозможно. Но определенные меры принуждения в интеграции со стороны России возможны. И они уже проводятся — те же заявления Медведева и Силуанова тому примеры. Давайте начнем хотя бы с единой валюты и единого эмиссионного центра, который должен быть в Москве».