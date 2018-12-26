Песков не согласился с Володиным о соответствии реалиям Конституции РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у спикера Госдумы Вячеслава Володина, какие именно положения Конституции РФ он считает нужным переоценить. Песков подчеркнул, что в Кремле не обсуждают изменение основного закона, общая позиция по этому вопросу не сформулирована и работ в контексте внесения правок в Конституцию не ведется.
«В Кремле не находят [какие-либо положения Конституции не соответствующими духу времени], это нужно спрашивать у автора инициативы», — ответил представитель Кремля на вопрос, какие именно статьи Основного закона необходимо изменить в связи с течением времени. Он подчеркнул, что слова президента РФ Владимира Путина о Конституции как о «живом организме» относились «к вопросу в целом» и не предлагали вносить изменения прямо сейчас.
Песков вновь отметил, что в Кремле не идет обсуждения изменения или переосмысления Конституции РФ. «Пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится», — подтвердил пресс-секретарь президента. Он заявил, что относительно основного закона озвучиваются «разные экспертные точки зрения», отнеся к ним и мнение Володина.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, предложил оценить, насколько нормы Конституции РФ соответствуют сегодняшним реалиям. Он отметил, что это нужно сделать, не затрагивая основополагающие положения главного закона страны. По его мнению, у россиян есть вопросы, связанные с утратившими актуальность, а также с неэффективными положениями Конституции.
4 декабря полпред президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов на пленарном заседании Общественной палаты заявил, что Основной закон страны не будут менять в обозримом будущем. Он напомнил, что многие европейские конституции гораздо моложе российской и что, несмотря на тяжелые обстоятельства, при которых она принималась (расстрел Белого дома в октябре 1993-го, развал экономики), она прошла проверку временем, успешно справившись с поставленной перед ней задачей по укреплению государственности.
В начале октября председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что у основного российского закона «есть недостатки», в числе которых «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством». Кардинального обновления Конституции не требуется, но возможны отдельные «точечные изменения», отметил он тогда.
Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря того же года. Она обладает высшей юридической силой, является главным законом страны. Во время инаугурации новый лидер страны произносит торжественную клятву, держа правую руку на особом экземпляре Конституции.