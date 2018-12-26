Корзина, накопитель и ларь: Россияне предложили ЦИК новые названия для избирательных урн

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на пресс-конференции рассказала об итогах неформального конкурса по переименованию избирательной урны. Она заявила, что название менять не будут, хотя от граждан была получены разные предложения. В октябре Памфилова заявила, что текущее название формирует негативные ассоциации, связанные с похоронами.
«Нам на горячую линию стали звонить. Наши сотрудники обобщили все предложения. Там и «ларь» был. Наибольшее количество предложений — корзина. Второе место – накопитель, — цитирует Агентство городских новостей «Москва» Памфилову. — Мое шутливое предложение замечательно тем, что народ повеселился. Но с другой стороны, ничего лучшего, чем «ящик для голосования», придумать не смогли».
В ЦИК поступили также другие предложения для переименования, отметила Памфилова: бокс, кейс, выборник, шкатулка, емкость доверия, бюллетененакопитель и изберкуб. Она добавила, что обещанные победителю конкурса 70 тысяч рублей (из зарплаты главы ЦИК) она перечислила в благотворительный фонд «Русфонд».
Вопрос о необходимости переименования Памфилова подняла 29 октября на конференции, посвященной четвертьвековому юбилею российской избирательной системы. «Давайте честно скажем, что, когда говоришь «избирательный ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда «урна» — все думают: прах из урны, — рассуждала тогда глава ЦИК.
По ее словам, у предмета, в который опускается бюллетень, должно быть «креативное, интересное, современное» название.