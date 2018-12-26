Корзина, накопитель и ларь: Россияне предложили ЦИК новые названия для избирательных урн

«Нам на горячую линию стали звонить. Наши сотрудники обобщили все предложения. Там и «ларь» был. Наибольшее количество предложений — корзина. Второе место – накопитель, — цитирует Агентство городских новостей «Москва» Памфилову. — Мое шутливое предложение замечательно тем, что народ повеселился. Но с другой стороны, ничего лучшего, чем «ящик для голосования», придумать не смогли».