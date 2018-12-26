Слуцкий анонсировал новый визит американских парламентариев в Россию

В марте-апреле 2019 года Россию посетят с визитом несколько членов американского парламента, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, РФ всегда приветствует подобные контакты и старается их проводить чаще. Он отметил, что несмотря на тяжелые отношения между США и Россией в данный момент, общение с коллегами необходимо, даже если оно не принесет большого развития диалога.
«Хотя мы и находимся в самой низкой точке наших отношений [между США и РФ], две мощнейшие ядерные державы не имеют права находиться в столь плохих отношениях между собой», — подчеркнул Слуцкий на своей пресс-конференции. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа в данный момент времени «нагнетает страсти относительно России по абсолютно любому поводу», но, по мнению дипломата, это не отменяет важности возможных контактов между странами.
Слуцкий подчеркнул, что вне зависимости от сложившейся дипломатической обстановки, российские парламентарии обязаны общаться со своими американскими коллегами. «Мы заточены на интенсификацию контактов. Понятно, что большого роста в развитии отношений не будет, но останавливаться нельзя», — пояснил политику российской стороны он.
Также парламентарий выразил мнение, что Трампа избрали президентом в том числе и из-за его призывов к снижению напряженности между странами. «Одноэтажная Америка»...поддержала Трампа в том числе и потому, что он сказал: «Хватит заниматься построением однополярного мира, надо приводить в порядок внутреннюю политику, экономическую политику, надо дружить в том числе и со сложными партнерами, я буду дружить с Россией, буду дружить с Путиным», — привел в пример один из пунктов избирательной кампании Трампа депутат, и добавил, что эта риторика оказала эффект и во время выборов президента в 2016 году, и во время выборов в Конгресс США в 2018 году.
«К сожалению, на сегодняшний день действия Белого дома весьма расходятся с предыдущей риторикой...» — резюмировал Слуцкий. Тем не менее, в своем выступлении он привел в пример сенатора США Рэнда Пола (республиканец, сенатор от штата Кентукки) — по мнению парламентария, Пол готов вести конструктивный диалог с российской стороной. Конгрессмен известен своими призывами уменьшать напряженность между США и Россией, а также снять часть санкций с РФ и ее граждан.
Американские чиновники посещали Москву с официальным визитом в октябре этого (2018-го) года — советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел несколько встреч — с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ходе консультаций обсуждались вопросы двусторонних российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности и глобальной безопасности, темы нераспространения вооружения и контроля за ним, острых региональных кризисов.
Крупная делегация конгрессменов США посещала Россию в июле 2018 года, перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Парламентарии провели ряд встреч с российскими сенаторами. Американскую сторону интересовали, помимо вопросов организации встречи глав государств, макроэкономические показатели России и условия ведения бизнеса, а также то, в каких вопросах интересы Москвы и Вашингтона не противоречат.