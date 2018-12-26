Слуцкий анонсировал новый визит американских парламентариев в Россию

«Хотя мы и находимся в самой низкой точке наших отношений [между США и РФ], две мощнейшие ядерные державы не имеют права находиться в столь плохих отношениях между собой», — подчеркнул Слуцкий на своей пресс-конференции. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа в данный момент времени «нагнетает страсти относительно России по абсолютно любому поводу», но, по мнению дипломата, это не отменяет важности возможных контактов между странами.





Слуцкий подчеркнул, что вне зависимости от сложившейся дипломатической обстановки, российские парламентарии обязаны общаться со своими американскими коллегами. «Мы заточены на интенсификацию контактов. Понятно, что большого роста в развитии отношений не будет, но останавливаться нельзя», — пояснил политику российской стороны он.





Также парламентарий выразил мнение, что Трампа избрали президентом в том числе и из-за его призывов к снижению напряженности между странами. «Одноэтажная Америка»...поддержала Трампа в том числе и потому, что он сказал: «Хватит заниматься построением однополярного мира, надо приводить в порядок внутреннюю политику, экономическую политику, надо дружить в том числе и со сложными партнерами, я буду дружить с Россией, буду дружить с Путиным», — привел в пример один из пунктов избирательной кампании Трампа депутат, и добавил, что эта риторика оказала эффект и во время выборов президента в 2016 году, и во время выборов в Конгресс США в 2018 году.





«К сожалению, на сегодняшний день действия Белого дома весьма расходятся с предыдущей риторикой...» — резюмировал Слуцкий. Тем не менее, в своем выступлении он привел в пример сенатора США Рэнда Пола (республиканец, сенатор от штата Кентукки) — по мнению парламентария, Пол готов вести конструктивный диалог с российской стороной. Конгрессмен известен своими призывами уменьшать напряженность между США и Россией, а также снять часть санкций с РФ и ее граждан.