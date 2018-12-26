Чиновница Ольга Глацких ушла в отставку

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно молодым людям, по собственному желанию ушла в отставку с поста директора департамента молодежной политики Свердловской области. По словам девушки, пойти на этот шаг ее побудило «сильнейшее давление» на губернатора региона Евгения Куйвашева: Глацких заявила, что не хочет дальше «подставлять» главу области из-за «постоянно тиражируемых фейков» в отношении нее. Чиновница отметила, что планирует и дальше работать с российской молодежью.
«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством, и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», — приводит блогер Сергей Колясников слова Глацких из личной беседы с чиновницей.
Глацких заявила, что будет и дальше работать с молодежью. «Планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят, — так и будет», — написала она. Глацких также подчеркнула, что ее жесткая позиция «рассчитывать можно только на себя и свои силы» относится только к спорту, а не к социальным гарантиям для граждан России.
Увольнение Ольги Глацких подтвердили в пресс-службе губернатора Свердловской области.
5 ноября в интернете появилось видео, в котором Глацких заявляет, что государство ничего не должно молодым людям и что молодежь должна сама искать возможности для своего развития. Скандальные заявления вызвали широкий общественный резонанс, несмотря на то что сама Глацких попросила прощения за сказанное, отметив, что ее неправильно поняли. СКР также сообщал, что Глацких проверят на предмет того, как чиновница расходовала более 130 миллионов рублей, выделенных на проведение молодежных форумов в регионе, однако в ходе проверки нарушений обнаружено не было.