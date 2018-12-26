Чиновница Ольга Глацких ушла в отставку

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством, и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», — приводит блогер Сергей Колясников слова Глацких из личной беседы с чиновницей.





Глацких заявила, что будет и дальше работать с молодежью. «Планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят, — так и будет», — написала она. Глацких также подчеркнула, что ее жесткая позиция «рассчитывать можно только на себя и свои силы» относится только к спорту, а не к социальным гарантиям для граждан России.





Увольнение Ольги Глацких подтвердили в пресс-службе губернатора Свердловской области.