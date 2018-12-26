Пономарев обратился к Москальковой из-за бесед полицейских с протестующими студентами

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил Daily Storm, что хочет противостоять силовикам, которые проводят профилактические беседы с оппозиционно настроенными студентами российских вузов. Об одном таком эпизоде рассказала Софья Кардаш, студентка РАМ имени Гнесиных, с которой в здании академии встретились полицейские. Их интересовало все, что касается акций «Бессрочного протеста» в Москве. Также они, по словам активистки, убеждали ее отказаться от оппозиционных взглядов вообще. Осенью политически активную виолончелистку уже просили прекратить ходить на уличные акции. Тогда с ней поговорил проректор вуза.





Как рассказала Софья Кардаш Daily Storm, утром 24 декабря проректор Гнесинки Виктор Киселев пригласил ее к себе в кабинет. Там ждали двое мужчин, одним из которых был полицейский Олег Кузнецов, второй — инкогнито, сообщила студентка. От нее настойчиво потребовали положить телефон на стол и выключить на мобильнике диктофон. «Я начала плакать, потому что я не люблю, когда меня заставляют, — рассказала Кардаш. — Они немного опешили. Потом я плакала еще раз, Кузнецов за салфетками для меня бегал. Не дай бог, я в коридор выйду заплаканная».





«Не бойся этих людей, с ними лучше сотрудничать», — посоветовал проректор. Цитаты привел Telegram-канал «Протестный МГУ». «Мы хотим тебе помочь, — продолжил один из оперативников. — В этой папке собраны материалы на тебя, хватит на несколько дел. Сначала получишь двадцать тысяч штрафа, потом до трехсот — мама столько заплатить не сможет».





Силовики, по словам Софьи, пытались узнать информацию об участниках «Бессрочного протеста», а также пытались убедить активистку, что ее оппозиционные взгляды — неверные. Она не сказала ничего конкретного, поэтому полицейские обещали позвонить ей позднее, чтобы встретиться снова. Еще сотрудники просили никому не говорить о состоявшейся беседе, отметила Кардаш. Идти в одиночку туда, куда ее пригласят, она не собирается. «Всей «Бессрочкой» пойдем, не знаю», — пошутила она.





Студентка передала правозащитнику Льву Пономареву текст о допросе полицией, который опубликован в Telegram-канале «Протестный МГУ». Глава движения «За права человека», по ее словам, собирается рассказать уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и о Дмитрии Иванове — другом участнике «Бессрочного протеста». Молодой человек заявил, что полицейские в автозаке сломали ему мобильник и угрожали изнасилованием.