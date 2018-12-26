Слуцкий предложил восстановить систему госпропаганды

Средства информационной защиты или механизмы контрпропаганды нужны современной России. Времени для восстановления информационного ресурса, необходимого для того, чтобы отстоять международную репутацию, осталось не так много, предупреждает Слуцкий: «Надеюсь, что 2019 год станет в этом смысле переломным… Если мы не будем действовать никаким образом, то мы получим неграмотное поколение, подверженное влиянию англо-саксонского мира… Их задача какая? Чтобы 10-15-20 процентов [россиян] ориентировались на англо-саксонскую культуру, а остальные были бы необразованной массой. Именно этого нужно опасаться!»