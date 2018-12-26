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Слуцкий предложил восстановить систему госпропаганды
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Слуцкий предложил восстановить систему госпропаганды

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что российскую молодежь хотят американизировать

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что российскую молодежь хотят американизировать
Коллаж: © Daily Storm

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции заявил, что Россия должна нарастить свое присутствие в международном информационном пространстве. По его мнению, бездействие приведет к потере подрастающего поколения россиян, которых воспитают в поклонении перед американской культурой. Первый президент России Борис Ельцин и его окружение совершили ошибку, разрушив систему госпропаганды, считает Слуцкий.


«В начале девяностых при Бурбулисе, Гайдаре и многих других сподвижниках Бориса Николаевича Ельцина понятия, связанные с государственной пропагандой, стали рудиментом, атавизмом коммунистической эпохи, — сказал он. — Мы это «отстегнули», и в результате мы сегодня голые — нас сегодня, как поверхность Луны, бомбят [информационные] метеориты… Сегодня на нашем информационном имидже в мире не оттаптывается только ленивый. Виноваты мы сами, потому что повели себя неправильно в девяностые». 


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Средства информационной защиты или механизмы контрпропаганды нужны современной России. Времени для восстановления информационного ресурса, необходимого для того, чтобы отстоять международную репутацию, осталось не так много, предупреждает Слуцкий: «Надеюсь, что 2019 год станет в этом смысле переломным… Если мы не будем действовать никаким образом, то мы получим неграмотное поколение, подверженное влиянию англо-саксонского мира… Их задача какая? Чтобы 10-15-20 процентов [россиян] ориентировались на англо-саксонскую культуру, а остальные были бы необразованной массой. Именно этого нужно опасаться!»


В практическим смысле российские журналисты за границей должны брать пример с катарской телекомпании «Аль-Джазира», менеджеры которой мастерски организовали информационную оборону, отметил парламентарий. «Мы должны <…> как-то нарастить информационное присутствие, в том числе противодействие попыткам деформации образа России за рубежом. Здесь не требуется больших средств, — у нас с вами есть профессионалы, — сказал Слуцкий. — Культурные и гуманитарные программы, которые ведутся органами исполнительной власти — Россотрудничество и ряд других структур, — должны получить дополнительную поддержку. Финансирование должно быть увеличено в разы».


22 декабря Слуцкий заявил, что западная пресса, описывая ситуацию в Керченском проливе, все ставит «с ног на голову», делая это намеренно. По его словам, Вашингтон выделяет Киеву деньги на организацию провокаций против Москвы. 


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