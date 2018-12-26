«Авангард» запустили в присутствии президента — видео

Финальный испытательный пуск ракеты новейшего комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком провели российские военные. Видео запуска ракеты опубликовал телеканал RT. Президент России Владимир Путин лично дал команду приступить к испытаниям комплекса. Блок успешно поразил условную цель. «Авангард» поступит на вооружение Российской армии в 2019 году, сообщил глава государства на встрече с министрами и главой правительства.
«У России появился новый вид стратегического оружия», — сказал Путин.
«Мы провели завершающее испытание этой системы. Это испытание только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные... В 2019 году на вооружение Российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система «Авангард». Будет развернут первый полк в Ракетных войсках стратегического назначения», — рассказал глава государства.
Новый российский ракетный подвижной комплекс «Авангард» (РС-26) является развитием проекта «Ярс» (РС-24). 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что ракеты системы «Авангард» уже запущены в серийное производство.
«Авангард» имеет гиперзвуковой планирующий крылатый блок, который способен преодолевать любые существующие на данный момент системы противоракетной обороны (ПРО). Его скорость – около 20 махов. Максимальная дальность полета – 12 тысяч километров. На ракету могут быть установлены до 6 боевых блоков.
США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) именно из-за «Авангарда», который может поражать цели на расстоянии 2-6 тысяч километров от точки запуска.