«Авангард» запустили в присутствии президента — видео





«У России появился новый вид стратегического оружия», — сказал Путин.





«Мы провели завершающее испытание этой системы. Это испытание только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные... В 2019 году на вооружение Российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система «Авангард». Будет развернут первый полк в Ракетных войсках стратегического назначения», — рассказал глава государства.