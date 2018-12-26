СКР завел дело о похищении и избиении в Ингушетии правозащитника

«Как только я сел внутрь, в машину заскочили двое мужчин в масках и кепках, отобрали у меня телефон и ценные вещи, ударили кулаком в лицо, заставили опуститься вниз и смотреть в пол, чтобы я не видел, куда мы поехали», — рассказал правозащитник. Он сообщил, что автомобиль ехал примерно полчаса и остановился в поле, после чего правозащитнику приказали выйти из машины и лечь лицом на землю. «Они сказали, что при попытке сбежать они меня застрелят», — добавил Козловский.





«Похитители приставили к его голове пистолет и заставили раздеться: унижали, избивали, угрожали убийством. Все это они снимали на телефон, а затем, получив от него обещание никому ничего не рассказывать, вернулись за вещами в гостиницу «Артис Плаза», а потом довезли и высадили около аэропорта в Беслане в Северной Осетии», — говорится в сообщении правозащитной организации.





Козловский обратился за медпомощью в больницу 9 октября, врачи зафиксировали у него перелом ребра. В тот же день он подал в СКР заявление, в котором описал случившееся. «30 октября, спустя три недели после своего обращения, Олег Козловский получил лишь письмо о том, что его заявление было передано для рассмотрения руководителю Следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия. 22 октября юристы «Комитета против пыток» продублировали сообщение о преступлении в отношении Козловского, передав его в руки сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу», — добавили в «Комитете против пыток».





О случившемся правозащитник рассказывал 15 октября в Twitter. По его словам, похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, «но никаких документов не показывали».





16 октября вступило в силу соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией. Граница между двумя российскими регионами не была официально определена с 1991 года. Согласно подписанному главами Чечни и Ингушетии в сентябре договору, республики обменялись равноценными нежилыми территориями.





В начале октября в столице Ингушетии Магасе началась акция протеста, участники которой выступали против подписанного договора. 17 октября оргкомитет митинга заявил, что акция приостановлена до 31 октября.