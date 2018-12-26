Порошенко объявил об окончании срока военного положения на Украине





Военное положение было введено в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники задержали 24 украинских моряка и три судна ВМС Украины, которые взяли курс на Керченский мост. 26 ноября режим начал действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Введение положения одобрила Верховная рада. Позднее армия Украины была приведена в полную боевую готовность, а в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР объявили, что готовятся к вторжению украинских войск.





Порошенко ранее заявлял, что после прекращения действия военного положения власти страны начнут подготовку к выборам нового президента, назначенным на 31 марта 2019 года.





В России ввод военного положения на Украине расценили как следствие инцидента в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции высказал мнение, что в Киеве надеялись на гибель моряков украинских ВМС при столкновении с российскими пограничниками. Путин отметил, что власти Украины устроили провокацию за счет интересов страны в личных интересах президента Петра Порошенко, который стремится поддержать свой рейтинг в преддверии выборов.





25 ноября Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших границу России в Черном море. При этом два военных моряка и сотрудник СБУ получили ранения. Совет национальной безопасности Украины рекомендовал Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. В результате было принято решение о месячном сроке. Украинский лидер назвал случившееся у берегов Крыма очередным актом неприкрытой агрессии России.